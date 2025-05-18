18 мая 2025

Россия заняла второе место по доступности газа в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне могут купить почти 10 тысяч литров газа на среднюю зарплату
Россияне могут купить почти 10 тысяч литров газа на среднюю зарплату Фото:

Россия заняла второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения. На первом — Казахстан, говорится в исследовании.

По данным исследования, в Казахстане заработки граждан относительно невысоки, однако стоимость газа оказалась самой низкой среди всех стран, включенных в рейтинг. «Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа», — сообщает РИА Новости. Второе место по доступности газа заняла Россия с показателем 9,6 тысячи кубометров. В первую пятерку также вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания, где граждане могут приобрести более четырех тысяч кубометров.

В то же время наименьший объем природного газа на средний заработок могут позволить себе жители Молдавии — всего 739 кубометров. К странам-аутсайдерам по доступности голубого топлива отнесены также Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2024 года средняя стоимость газа для потребителей в Европейском союзе достигла рекордных значений, а доля налогов в цене составила 30% из-за сокращения субсидий. Наибольшие тарифы зафиксированы в Швеции, Нидерландах и Италии, а самые низкие — в Венгрии, Хорватии и Румынии.

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Россия заняла второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения. На первом — Казахстан, говорится в исследовании. По данным исследования, в Казахстане заработки граждан относительно невысоки, однако стоимость газа оказалась самой низкой среди всех стран, включенных в рейтинг. «Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа», — сообщает РИА Новости. Второе место по доступности газа заняла Россия с показателем 9,6 тысячи кубометров. В первую пятерку также вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания, где граждане могут приобрести более четырех тысяч кубометров. В то же время наименьший объем природного газа на средний заработок могут позволить себе жители Молдавии — всего 739 кубометров. К странам-аутсайдерам по доступности голубого топлива отнесены также Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия. Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2024 года средняя стоимость газа для потребителей в Европейском союзе достигла рекордных значений, а доля налогов в цене составила 30% из-за сокращения субсидий. Наибольшие тарифы зафиксированы в Швеции, Нидерландах и Италии, а самые низкие — в Венгрии, Хорватии и Румынии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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