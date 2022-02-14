На месторождении в ЯНАО рабочего затянуло в буровую установку

Рабочий едва не лишился руки из-за нарушений правила безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На газоконденсатном месторождении Ямальского района ЯНАО руку рабочего затянуло в бурильную машину. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, на предприятии нарушались требования промышленной безопасности, что привело к травме 24-летнего помощника бурильщика.

«По предварительным данным следствия 15 декабря 2021 на роторной площадке буровой установки газоконденсатного месторождения Ямальского района помощником бурильщика коммерческой организации проводились вручную работы по очистке поднимаемого из скважины инструмента. В ходе проведения работ руку 24-летнего рабочего затянуло и стало крутить по направлению вращения стальной бурильной трубы, вследствие чего он получил телесные повреждения, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. В ходе расследования будет дана юридическая оценка ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель коммерческой фирмы в ЯНАО отделался штрафом за травму сотрудника на месторождении. Директор допустил нарушения правил охраны труда и безопасности работы, из-за чего рабочий упал с семиметровой высоты.