Испорченная вандалом картина из Ельцин Центра стала мемом. Фото

17 февраля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Картина стала объектом флешмоба Фото: Размик Закарян © URA.RU Пользователи Instagram превратили картину Анны Лепорской в мем. Так они отреагировали на предложение главы бара «Огонек» Евгения Кексина запустить флешмоб, дорисовав что-либо на изображении. «Видели этот хайп вокруг картины ученицы Малевича? Вчера губернатор @evgenykuyvashev сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Сегодня @ogonek_bar написал что персонажам не хватает ртов, чтобы пить вино. А я считаю, что следует также добавить очки, потому что вино однозначно приятнее пить в солнечной стране. Например в Португалии», — написала пользователь travelovna в своем аккаунте. Эстафету поддержал аккаунт teplica_uralusadba и дополнил рисунок фразами. «И самое веселое и солнечное, наш любимый туроператор @travelovna отправляет всех на моря и океаны погреться и набраться сил и витаминов перед дачным сезоном и главное не забудьте про очки», — поделился шедевром пользователь teplica_uralusadba. Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, размещенную на выставке в Ельцин Центре испортили еще в конце декабре прошлого года. Неизвестный пририсовал глазки фирменной ручкой арт-галереи. Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник Ельцин Центра, которого уволили сразу после происшествия. После инцидента картины поместили под защитные стекла. По факту порчи имущества было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент охранника отправили на психиатрическую экспертизу, а занего заступились губернатор Свердловской области и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Последний также обвинил Ельцин Центр в безалаберности. Пресс-служба галереи ответила, что митрополит пытается заработать себе «очки» на скандале с картиной. Произведение Анны Лепорской уже восстановили. Картине добавили солнцезащитные очки Instagram МАМА ТУРАГЕНТ ЕКАТЕРИНБУРГ На этот раз рисунку дополнили баблами Instagram ТЕПЛИЦЫ УРАЛЬСКАЯ УСАДЬБА Персонажами картины подарили презенты Instagram ПОДАРКИ | БОКСЫ | ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователи решили, что людям на картине не помешали бы прически Instagram STUDIO BEST? ЕКАТЕРИНБУРГ Картину даже успели «застраховать» Instagram ALEXANDR OSAGO Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пользователи Instagram превратили картину Анны Лепорской в мем. Так они отреагировали на предложение главы бара «Огонек» Евгения Кексина запустить флешмоб, дорисовав что-либо на изображении. «Видели этот хайп вокруг картины ученицы Малевича? Вчера губернатор @evgenykuyvashev сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Сегодня @ogonek_bar написал что персонажам не хватает ртов, чтобы пить вино. А я считаю, что следует также добавить очки, потому что вино однозначно приятнее пить в солнечной стране. Например в Португалии», — написала пользователь travelovna в своем аккаунте. Эстафету поддержал аккаунт teplica_uralusadba и дополнил рисунок фразами. «И самое веселое и солнечное, наш любимый туроператор @travelovna отправляет всех на моря и океаны погреться и набраться сил и витаминов перед дачным сезоном и главное не забудьте про очки», — поделился шедевром пользователь teplica_uralusadba. Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, размещенную на выставке в Ельцин Центре испортили еще в конце декабре прошлого года. Неизвестный пририсовал глазки фирменной ручкой арт-галереи. Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник Ельцин Центра, которого уволили сразу после происшествия. После инцидента картины поместили под защитные стекла. По факту порчи имущества было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент охранника отправили на психиатрическую экспертизу, а занего заступились губернатор Свердловской области и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Последний также обвинил Ельцин Центр в безалаберности. Пресс-служба галереи ответила, что митрополит пытается заработать себе «очки» на скандале с картиной. Произведение Анны Лепорской уже восстановили.