Пользователи Instagram превратили картину Анны Лепорской в мем. Так они отреагировали на предложение главы бара «Огонек» Евгения Кексина запустить флешмоб, дорисовав что-либо на изображении.
«Видели этот хайп вокруг картины ученицы Малевича? Вчера губернатор @evgenykuyvashev сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Сегодня @ogonek_bar написал что персонажам не хватает ртов, чтобы пить вино. А я считаю, что следует также добавить очки, потому что вино однозначно приятнее пить в солнечной стране. Например в Португалии», — написала пользователь travelovna в своем аккаунте.
Эстафету поддержал аккаунт teplica_uralusadba и дополнил рисунок фразами. «И самое веселое и солнечное, наш любимый туроператор @travelovna отправляет всех на моря и океаны погреться и набраться сил и витаминов перед дачным сезоном и главное не забудьте про очки», — поделился шедевром пользователь teplica_uralusadba.
Пользователи Instagram превратили картину Анны Лепорской в мем. Так они отреагировали на предложение главы бара «Огонек» Евгения Кексина запустить флешмоб, дорисовав что-либо на изображении. «Видели этот хайп вокруг картины ученицы Малевича? Вчера губернатор @evgenykuyvashev сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Сегодня @ogonek_bar написал что персонажам не хватает ртов, чтобы пить вино. А я считаю, что следует также добавить очки, потому что вино однозначно приятнее пить в солнечной стране. Например в Португалии», — написала пользователь travelovna в своем аккаунте. Эстафету поддержал аккаунт teplica_uralusadba и дополнил рисунок фразами. «И самое веселое и солнечное, наш любимый туроператор @travelovna отправляет всех на моря и океаны погреться и набраться сил и витаминов перед дачным сезоном и главное не забудьте про очки», — поделился шедевром пользователь teplica_uralusadba. Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, размещенную на выставке в Ельцин Центре испортили еще в конце декабре прошлого года. Неизвестный пририсовал глазки фирменной ручкой арт-галереи. Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник Ельцин Центра, которого уволили сразу после происшествия. После инцидента картины поместили под защитные стекла. По факту порчи имущества было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент охранника отправили на психиатрическую экспертизу, а занего заступились губернатор Свердловской области и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Последний также обвинил Ельцин Центр в безалаберности. Пресс-служба галереи ответила, что митрополит пытается заработать себе «очки» на скандале с картиной. Произведение Анны Лепорской уже восстановили.