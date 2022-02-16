Курганский депутат предложил провести уроки про СССР

Артур Пущин предложил провести в школах мероприятия, посвященные 100-летию СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Артур Пущин предложил провести в школах мероприятия, посвященные 100-летию СССР. Вопрос об этом выносили на заседание комиссии по социальной политике, сообщает пресс-служба гордумы.

«Члены комиссии рассмотрели обращение депутата городской думы Артура Пущина о проведении в городских школах мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня образования СССР. В частности, предложено провести уроки истории, посвященные достижениям советской страны», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

По итогам обсуждения депутаты решили обратиться в администрацию Кургана с предложением рекомендовать школам провести в этом году такие мероприятия. 100-летие СССР будет отмечаться в конце декабря. 30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик.

Как ранее сообщало URA.RU, экс-депутат гордумы Кургана Людмила Дорофеева заявила, что вандалы портят объекты времен СССР, так как плохо знают историю своей страны и, в частности, про этот период. В начале года губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал трагедией развал СССР. По его мнению, это произошло из-за назойливого стремления «выскочить в капиталистический рай», а после использовать советское имущество и «перепродать то, что поликвиднее». 16 февраля Шумков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину вернуть советскую систему централизованного распределения выпускников медвузов.

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