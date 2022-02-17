Тюменские учителя раскритиковали указ властей об отмене дистанта

Учащихся и студентов тюменских школ, ссузов и вузов перевели на дистанционное образование 31 января 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские учителя считают, что решение об отмене дистанционного образования в школах региона было принято преждевременно, поскольку в учебных заведениях продолжают работать фильтры для пациентов с признаками ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере образования. Он уточнил, что этот вопрос широко обсуждается педагогами в закрытых чатах популярных мессенджеров.

«Учителям не нравится, что, несмотря на отмену дистанционного формата образования, в школах и других учебных заведениях продолжат работать так называемые фильтры, где принимают пациентов с признаками ОРВИ. Преподаватели считают, что это может привести к всплеску заболеваемости вирусными заболеваниями и коронавирусом среди учащихся», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что вопрос отмены дистанта широко обсуждается и в закрытых преподавательских чатах. «Там, в частности, идет речь о том, что сейчас практически во всех школах Тюмени есть учителя, которые находятся на больничном. В том числе, из-за коронавируса. Преподаватели опасаются, что отмена дистанта может привести к тому, что на оставшихся, здоровых учителей, могут повесить лишние часы работы», — пояснил инсайдер URA.RU.

В региональный оперативный штаб направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с 21 февраля дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено. Это решение принято в отношении учебных заведений Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.

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