В Курганской области оштрафовали главу нового округа

Главу Целинного муниципального округа Александра Сытова оштрафовали на 2000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Целинного муниципального округа (Курганская область) Александра Сытова оштрафовали за то, что представители местной администрации не ответили прокуратуре в установленные сроки. Данная информация была размещена 24 февраля на сайте областной прокуратуры.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 23 глава Целинного муниципального округа признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. <…> Постановление мирового судьи в законную силу не вступило», — указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры во время проверки направили зарос на имя главы округа, однако ответ не был получен. Главу округа обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Целинный район преобразовали в муниципальный округ в 2021 году. Его главой выбрали Александра Сытова, который до этого руководил Целинным районом.