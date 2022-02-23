В Курганской области оштрафовали главу нового округа

Главу Целинного муниципального округа (Курганская область) Александра Сытова оштрафовали за то, что представители местной администрации не ответили прокуратуре в установленные сроки. Данная информация была размещена 24 февраля на сайте областной прокуратуры.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 23 глава Целинного муниципального округа признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. <…> Постановление мирового судьи в законную силу не вступило», — указано в сообщении.
Сотрудники прокуратуры во время проверки направили зарос на имя главы округа, однако ответ не был получен. Главу округа обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.
Целинный район преобразовали в муниципальный округ в 2021 году. Его главой выбрали Александра Сытова, который до этого руководил Целинным районом.
Главу Целинного муниципального округа (Курганская область) Александра Сытова оштрафовали за то, что представители местной администрации не ответили прокуратуре в установленные сроки. Данная информация была размещена 24 февраля на сайте областной прокуратуры. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 23 глава Целинного муниципального округа признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. <…> Постановление мирового судьи в законную силу не вступило», — указано в сообщении. Сотрудники прокуратуры во время проверки направили зарос на имя главы округа, однако ответ не был получен. Главу округа обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Целинный район преобразовали в муниципальный округ в 2021 году. Его главой выбрали Александра Сытова, который до этого руководил Целинным районом.