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В Курганской области оштрафовали главу нового округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , сытов александр
Главу Целинного муниципального округа Александра Сытова оштрафовали на 2000 рублей Фото:

Главу Целинного муниципального округа (Курганская область) Александра Сытова оштрафовали за то, что представители местной администрации не ответили прокуратуре в установленные сроки. Данная информация была размещена 24 февраля на сайте областной прокуратуры.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 23 глава Целинного муниципального округа признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. <…> Постановление мирового судьи в законную силу не вступило», — указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры во время проверки направили зарос на имя главы округа, однако ответ не был получен. Главу округа обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Целинный район преобразовали в муниципальный округ в 2021 году. Его главой выбрали Александра Сытова, который до этого руководил Целинным районом.

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Главу Целинного муниципального округа (Курганская область) Александра Сытова оштрафовали за то, что представители местной администрации не ответили прокуратуре в установленные сроки. Данная информация была размещена 24 февраля на сайте областной прокуратуры. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 23 глава Целинного муниципального округа признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. <…> Постановление мирового судьи в законную силу не вступило», — указано в сообщении. Сотрудники прокуратуры во время проверки направили зарос на имя главы округа, однако ответ не был получен. Главу округа обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Целинный район преобразовали в муниципальный округ в 2021 году. Его главой выбрали Александра Сытова, который до этого руководил Целинным районом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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