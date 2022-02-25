Макрон рассказал об откровенном разговоре с Путиным из-за Украины

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон сообщил, что звонил Путину по просьбе Зеленского Фото:
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Военная операция РФ на Украине

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам последнего, откроенный разговор состоялся по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Целью разговора была просьба как можно скорее прекратить боевые действия», — передает ТАСС слова Макрона, сказанные им на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза.

Стоимость доллара в российских банках превысила отметку 100 рублей за единицу. Цены на газ в Европе резко подскочили до 1400 долларов за баррель. Президент США Джо Байден объявил о введении жестких санкций и ограничений против России.

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У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам последнего, откроенный разговор состоялся по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. «У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Целью разговора была просьба как можно скорее прекратить боевые действия», — передает ТАСС слова Макрона, сказанные им на пресс-конференции в Брюсселе. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза. Стоимость доллара в российских банках превысила отметку 100 рублей за единицу. Цены на газ в Европе резко подскочили до 1400 долларов за баррель. Президент США Джо Байден объявил о введении жестких санкций и ограничений против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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