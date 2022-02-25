Макрон рассказал об откровенном разговоре с Путиным из-за Украины

Макрон сообщил, что звонил Путину по просьбе Зеленского Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам последнего, откроенный разговор состоялся по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Целью разговора была просьба как можно скорее прекратить боевые действия», — передает ТАСС слова Макрона, сказанные им на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза.

Стоимость доллара в российских банках превысила отметку 100 рублей за единицу. Цены на газ в Европе резко подскочили до 1400 долларов за баррель. Президент США Джо Байден объявил о введении жестких санкций и ограничений против России.