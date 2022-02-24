РИА «Новости»: Украина запросила у Евросоюза экстренную помощь 24 февраля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 + Украина обратилась к ЕС за помощью медицинскими средствами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Украина обратилась к Евросоюзу за срочной помощью медицинскими средствами в рамках Механизма ЕС по гражданской защите. Об этом рассказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. Слова политика приводит РИА «Новости» . «Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», — написал еврокомиссар в своем twitter-аккаунте. Сообщение цитирует РИА «Новости». Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины просил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украина обратилась к Евросоюзу за срочной помощью медицинскими средствами в рамках Механизма ЕС по гражданской защите. Об этом рассказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. Слова политика приводит РИА «Новости». «Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», — написал еврокомиссар в своем twitter-аккаунте. Сообщение цитирует РИА «Новости». Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины просил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям