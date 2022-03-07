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Тюменские власти хотят дать школьникам новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Если ребенок болеет, и учится из дома или в больнице, ему предоставят компенсацию на питание Фото:

Учащиеся в Тюменской области будут получать компенсацию на питание по новым основаниям. Деньги перечислят, если ребенок по состоянию здоровья учится на дому или в больнице. Такие изменения хотят внести в региональное постановление, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Утвердить положение о компенсации питания обучающимся общеобразовательных организаций Тюменской области, проходящим обучение по медицинским показаниям на дому или в медицинской организации. Расчетный объем расходов на 2022 год составляет 18,6 млн рублей», — говорится в проекте постановления правительства региона.

По действующему закону, если школьник болеет и учится из дома или в больнице, то ему положен сухпаек. При этом правило относится лишь к малоимущим и инвалидам. Студентам же могут выдавать компенсации на питание, если продуктами их обеспечить по каким-то причинам не могут.

Таким образом, возможность выбрать деньги теперь готовы предоставить всем учащимся школ. Сумму ежемесячной выплаты будут исчислять исходя из стоимости одного дня питания, и количеств дней, которые ребенок не посещает образовательное учреждение.

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Учащиеся в Тюменской области будут получать компенсацию на питание по новым основаниям. Деньги перечислят, если ребенок по состоянию здоровья учится на дому или в больнице. Такие изменения хотят внести в региональное постановление, документ есть в распоряжении URA.RU. «Утвердить положение о компенсации питания обучающимся общеобразовательных организаций Тюменской области, проходящим обучение по медицинским показаниям на дому или в медицинской организации. Расчетный объем расходов на 2022 год составляет 18,6 млн рублей», — говорится в проекте постановления правительства региона. По действующему закону, если школьник болеет и учится из дома или в больнице, то ему положен сухпаек. При этом правило относится лишь к малоимущим и инвалидам. Студентам же могут выдавать компенсации на питание, если продуктами их обеспечить по каким-то причинам не могут. Таким образом, возможность выбрать деньги теперь готовы предоставить всем учащимся школ. Сумму ежемесячной выплаты будут исчислять исходя из стоимости одного дня питания, и количеств дней, которые ребенок не посещает образовательное учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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