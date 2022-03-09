09 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

Десятки домов в Кургане останутся на день без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Под ограничение попали более двух десятков домов в Восточном районе Кургана Фото:

Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам:

  • улица Репина 34, 36, 40;
  • улица Котовского 87, 88, 92;
  • улица Достоевского 57, 59, 61, 63, 65, 70, 72, 70А, 72А, 74, 76, 76А, 78;
  • улица Макаренко 96, 95, 96к.1;
  • улица Герцена 123;
  • улица Фрунзе 104.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

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Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам: Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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