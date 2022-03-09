Десятки домов в Кургане останутся на день без воды

Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам:
Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам: Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.