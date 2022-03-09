Десятки домов в Кургане останутся на день без воды

10 марта 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Под ограничение попали более двух десятков домов в Восточном районе Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам: улица Репина 34, 36, 40;

улица Котовского 87, 88, 92;

улица Достоевского 57, 59, 61, 63, 65, 70, 72, 70А, 72А, 74, 76, 76А, 78;

улица Макаренко 96, 95, 96к.1;

улица Герцена 123;

улица Фрунзе 104. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подача холодной воды будет ограничена 11 марта более чем в двух десятках домов Восточного района Кургана. Это необходимо для проведения работ по врезке водопровода на улице Достоевского, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Достоевского, 78, 11 марта 2022 года с 10:00 до 22:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничение попадают дома по адресам: Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.