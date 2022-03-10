Сотни курганцев останутся на день без воды

Под ограничения попадают три десятка домов в микрорайоне Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подача холодной воды будет ограничена 12 марта более чем в трех десятках домов Кургана. Это необходимо для проведения врезок водопровода на улице Чернореченская в микрорайоне Рябково, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«Для врезок водопровода по улице Чернореченская, 91 12 марта с 9:00 до 24:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничения попадают дома по адресам:

улица Чернореченская, 46, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91п1, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 109а, 109к1, 115, 119, 119к1, 123, 123а, 123б, 123в, 125;

улица Бурова-Петрова, 140;

улица Школьная, 24.

Помимо этого, подачу холодной воды ограничат в детских садах №109 (улица Чернореченская, 103) и №110 (улица Московская, 24). Также вода может перестать поступать в две котельные (улица Школьная, 13а, улица Чернореченская, 103а), теплопункт (улица Чернореченская, 115а), на КНС-19.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.