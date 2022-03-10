10 марта 2022

Сотни курганцев останутся на день без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
Под ограничения попадают три десятка домов в микрорайоне Рябково Фото:

Подача холодной воды будет ограничена 12 марта более чем в трех десятках домов Кургана. Это необходимо для проведения врезок водопровода на улице Чернореченская в микрорайоне Рябково, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«Для врезок водопровода по улице Чернореченская, 91 12 марта с 9:00 до 24:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничения попадают дома по адресам:

  • улица Чернореченская, 46, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91п1, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 109а, 109к1, 115, 119, 119к1, 123, 123а, 123б, 123в, 125;
  • улица Бурова-Петрова, 140;
  • улица Школьная, 24.

Помимо этого, подачу холодной воды ограничат в детских садах №109 (улица Чернореченская, 103) и №110 (улица Московская, 24). Также вода может перестать поступать в две котельные (улица Школьная, 13а, улица Чернореченская, 103а), теплопункт (улица Чернореченская, 115а), на КНС-19.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подача холодной воды будет ограничена 12 марта более чем в трех десятках домов Кургана. Это необходимо для проведения врезок водопровода на улице Чернореченская в микрорайоне Рябково, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «Для врезок водопровода по улице Чернореченская, 91 12 марта с 9:00 до 24:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Под ограничения попадают дома по адресам: Помимо этого, подачу холодной воды ограничат в детских садах №109 (улица Чернореченская, 103) и №110 (улица Московская, 24). Также вода может перестать поступать в две котельные (улица Школьная, 13а, улица Чернореченская, 103а), теплопункт (улица Чернореченская, 115а), на КНС-19. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...