22 марта 2022

Тюменские власти будут наказывать за убийство бобров

© Служба новостей «URA.RU»
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День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, музей, бобер, бобр, чучело бобра
Штраф за убийство бобра может достигать 120 тысяч рублей Фото:

Правительство Тюменской области планирует расширить число видов краснокнижных животных, за убийство которых полагается административная ответственность. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. В частности, штраф будет накладывается за уничтожение бобров.

В пояснительной записке к документу указано, что сегодня ответственность полагается только за уничтожение видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Тюменской области. «Наименование и текст статьи 3.20 Кодекса об административной ответственности после слова „видов“ дополнить словом „подвидов“», — говорится в законопроекте. Таковых, по данным властей, в регионе существует два — западносибирский обыкновенный бобр и лесной северный олень.

Согласно Кодексу об административной ответственности, уничтожение краснокнижных организмов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 500 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 120 тысяч рублей. Ожидается, что изменения будут рассмотрены в апреле на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы.

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Правительство Тюменской области планирует расширить число видов краснокнижных животных, за убийство которых полагается административная ответственность. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. В частности, штраф будет накладывается за уничтожение бобров. В пояснительной записке к документу указано, что сегодня ответственность полагается только за уничтожение видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Тюменской области. «Наименование и текст статьи 3.20 Кодекса об административной ответственности после слова „видов“ дополнить словом „подвидов“», — говорится в законопроекте. Таковых, по данным властей, в регионе существует два — западносибирский обыкновенный бобр и лесной северный олень. Согласно Кодексу об административной ответственности, уничтожение краснокнижных организмов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 500 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 120 тысяч рублей. Ожидается, что изменения будут рассмотрены в апреле на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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