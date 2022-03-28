В городе нефтяников ЯНАО назначили ответственного за образование

Управление образования города Муравленко (ЯНАО) официально возглавила Тамара Булгиева. Об этом сообщили в городской администрации.
«Тамару Булгиеву назначили начальником Управления образования. Тамара Габибулаевна грамотный руководитель с огромным опытом работы в сфере образования нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в своем официальном telegram-канале.
Там уточнили, что новый руководитель использует современные управленческие методы, а также разрабатывает и реализовывает инновационные проекты. Ее коллеги отмечают что, Булгиева создает благоприятный рабочий микроклимат в коллективе. Ранее должность главы управления занимала Марина Снычева, которая оставила свой пост связи с уходом на пенсию.
Управление образования города Муравленко (ЯНАО) официально возглавила Тамара Булгиева. Об этом сообщили в городской администрации. «Тамару Булгиеву назначили начальником Управления образования. Тамара Габибулаевна грамотный руководитель с огромным опытом работы в сфере образования нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в своем официальном telegram-канале. Там уточнили, что новый руководитель использует современные управленческие методы, а также разрабатывает и реализовывает инновационные проекты. Ее коллеги отмечают что, Булгиева создает благоприятный рабочий микроклимат в коллективе. Ранее должность главы управления занимала Марина Снычева, которая оставила свой пост связи с уходом на пенсию.