В городе нефтяников ЯНАО назначили ответственного за образование

Ранее пост главы управления занимала Марина Снычева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управление образования города Муравленко (ЯНАО) официально возглавила Тамара Булгиева. Об этом сообщили в городской администрации.

«Тамару Булгиеву назначили начальником Управления образования. Тамара Габибулаевна грамотный руководитель с огромным опытом работы в сфере образования нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в своем официальном telegram-канале.

Там уточнили, что новый руководитель использует современные управленческие методы, а также разрабатывает и реализовывает инновационные проекты. Ее коллеги отмечают что, Булгиева создает благоприятный рабочий микроклимат в коллективе. Ранее должность главы управления занимала Марина Снычева, которая оставила свой пост связи с уходом на пенсию.