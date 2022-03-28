28 марта 2022
26 марта 2022

В городе нефтяников ЯНАО назначили ответственного за образование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
Ранее пост главы управления занимала Марина Снычева Фото:

Управление образования города Муравленко (ЯНАО) официально возглавила Тамара Булгиева. Об этом сообщили в городской администрации.

«Тамару Булгиеву назначили начальником Управления образования. Тамара Габибулаевна грамотный руководитель с огромным опытом работы в сфере образования нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в своем официальном telegram-канале.

Там уточнили, что новый руководитель использует современные управленческие методы, а также разрабатывает и реализовывает инновационные проекты. Ее коллеги отмечают что, Булгиева создает благоприятный рабочий микроклимат в коллективе. Ранее должность главы управления занимала Марина Снычева, которая оставила свой пост связи с уходом на пенсию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управление образования города Муравленко (ЯНАО) официально возглавила Тамара Булгиева. Об этом сообщили в городской администрации. «Тамару Булгиеву назначили начальником Управления образования. Тамара Габибулаевна грамотный руководитель с огромным опытом работы в сфере образования нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в своем официальном telegram-канале. Там уточнили, что новый руководитель использует современные управленческие методы, а также разрабатывает и реализовывает инновационные проекты. Ее коллеги отмечают что, Булгиева создает благоприятный рабочий микроклимат в коллективе. Ранее должность главы управления занимала Марина Снычева, которая оставила свой пост связи с уходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...