Жительница Курганской области жестоко убила беспомощного отца

Следствие решает вопрос о заключении женщины под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Целинного района Курганской области задержана по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который находился в беспомощном состоянии. В ближайшее время ей планируют предъявить обвинение и решить вопрос с заключением под стражу, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы села Дулино Целинного района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. „в,д“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении убийства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, убийство произошло утром 28 марта. Подозреваемая после ссоры со своим престарелым отцом, который находился в беспомощном состоянии, подожгла в его ногах подушку. Позже к женщине приехали в гости родственники, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемая полностью признала свою вину, подтвердила свои показания в ходе проверки показаний на месте. Следствие решает вопрос о заключении женщины под стражу.