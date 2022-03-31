Фермеры из поселка Мужи пять лет занимаются птицеводством Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Фермеры из Шурышкарского района ЯНАО обеспечат ямальцев экологичным куриным мясом. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.

«Птицеводством семья Елемесовых занимается более пяти лет. Фермеры планируют построить современный птичник и увеличить объемы производства до 15 тонн. Это позволит вывести на рынок свежее охлажденное мясо и заключать контракты с социальными и образовательными учреждениями района», — сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально».

Фермеры Елемесовы проживают в поселке Мужи. Они работают с породами отечественной селекции, а корм закупают в УрФО. В планах у семьи построить комплекс, чтобы вывести мясо на рынок. Елемесовы взяли в аренду семь тысяч квадратных метров земли и заключили договор на строительство.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рыбные консервы останутся доступными для ямальцев в условиях непростой экономической ситуации. Компания «Орион» готова нарастить производство.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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