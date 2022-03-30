Ресторан итальянской кухни в ЯНАО перешел на российский алкоголь

Ресторан «Перчини» занимается вопросом с логистикой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ресторан итальянской кухни «Перчини» в Ноябрьске полностью заменил алкогольную продукцию на иностранные аналоги. Как сообщили URA.RU в компании ООО «Перспектива-Н», у заведения только небольшой сбой с поставками, который уже решает.

«В настоящее время наблюдается лишь небольшой сбой с поставкой алкоголя из-за сложностей с импортом. Также позиции которые исчезли после введения санкций были заменены на отечественные аналоги», — сообщили в компании.

Помимо этого было добавлено, что в ресторане «Перчини» полностью был укомплектован штат. А также в заведении представлен обширный ассортимент напитков и блюд.

Ранее URA.RU сообщало, что бренд одежды YAMAL не будет останавливать свое производство. Производитель из ЯНАО планирует открыть новые магазины в городах страны, на данный момент торговые точки есть во всех городах округа.

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России как государства, а также разрушение экономики РФ. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.