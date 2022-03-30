30 марта 2022
29 марта 2022

Ресторан итальянской кухни в ЯНАО перешел на российский алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Молодость. Тюмень, ресторан, ресторан счастье
Ресторан «Перчини» занимается вопросом с логистикой Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ресторан итальянской кухни «Перчини» в Ноябрьске полностью заменил алкогольную продукцию на иностранные аналоги. Как сообщили URA.RU в компании ООО «Перспектива-Н», у заведения только небольшой сбой с поставками, который уже решает.

«В настоящее время наблюдается лишь небольшой сбой с поставкой алкоголя из-за сложностей с импортом. Также позиции которые исчезли после введения санкций были заменены на отечественные аналоги», — сообщили в компании.

Помимо этого было добавлено, что в ресторане «Перчини» полностью был укомплектован штат. А также в заведении представлен обширный ассортимент напитков и блюд.

Ранее URA.RU сообщало, что бренд одежды YAMAL не будет останавливать свое производство. Производитель из ЯНАО планирует открыть новые магазины в городах страны, на данный момент торговые точки есть во всех городах округа.

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России как государства, а также разрушение экономики РФ. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.

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Ресторан итальянской кухни «Перчини» в Ноябрьске полностью заменил алкогольную продукцию на иностранные аналоги. Как сообщили URA.RU в компании ООО «Перспектива-Н», у заведения только небольшой сбой с поставками, который уже решает. «В настоящее время наблюдается лишь небольшой сбой с поставкой алкоголя из-за сложностей с импортом. Также позиции которые исчезли после введения санкций были заменены на отечественные аналоги», — сообщили в компании. Помимо этого было добавлено, что в ресторане «Перчини» полностью был укомплектован штат. А также в заведении представлен обширный ассортимент напитков и блюд. Ранее URA.RU сообщало, что бренд одежды YAMAL не будет останавливать свое производство. Производитель из ЯНАО планирует открыть новые магазины в городах страны, на данный момент торговые точки есть во всех городах округа. Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России как государства, а также разрушение экономики РФ. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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