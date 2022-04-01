01 апреля 2022

Создатель «Ласкового мая» уехал из России

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Продюсер популярной «мальчиковой» группы покинул Россию Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Андрей Разин, основатель и продюсер популярнейшей группы 1980-1990-х «Ласковый май», распродал всю недвижимость в России и переехал в США. Со своими подписчиками он попрощался в соцсетях.

«Хочу попрощаться со своими подписчиками. Я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки», — написал Разин. Продюсер отметил, что сейчас работает над фильмом «Ласковый май-2», и надеется, что картина будет доступна российским поклонникам группы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Разин в настоящее время проживает в Майами. Недвижимость, которой он владел в России, уже продана: загородный дом в поселке «Московский», три квартиры на Тверской в Москве, квартира в Красногорском районе и апартаменты в Санкт-Петербурге. Ранее он также рассказывал, что является владельцем отеля в Сочи.

Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу. Многие из тех, кто уехал, заявляли, что покидают страну из-за спецоперации России на Украине. В частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, которая теперь проживает в Брюсселе, сообщает Пятый канал.

Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России как государства», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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Андрей Разин, основатель и продюсер популярнейшей группы 1980-1990-х «Ласковый май», распродал всю недвижимость в России и переехал в США. Со своими подписчиками он попрощался в соцсетях. «Хочу попрощаться со своими подписчиками. Я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки», — написал Разин. Продюсер отметил, что сейчас работает над фильмом «Ласковый май-2», и надеется, что картина будет доступна российским поклонникам группы. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Разин в настоящее время проживает в Майами. Недвижимость, которой он владел в России, уже продана: загородный дом в поселке «Московский», три квартиры на Тверской в Москве, квартира в Красногорском районе и апартаменты в Санкт-Петербурге. Ранее он также рассказывал, что является владельцем отеля в Сочи. Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу. Многие из тех, кто уехал, заявляли, что покидают страну из-за спецоперации России на Украине. В частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, которая теперь проживает в Брюсселе, сообщает Пятый канал. Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России как государства», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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