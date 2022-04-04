Депутат упрекнул в непатриотичности официальное медиа ЯНАО

Непатриотично предлагать россиянкам читать книги жены экс-президента США, считает Вершинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин упрекнул журнал «Ямальский меридиан», который входит в медиахолдинг «Ямал-Медиа», в рекомендации прочитать книгу американского автора. Политик считает, что такие предложения неуместны учитывая отношения, в которых сейчас состоит Россия и США, написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Летел из Нового Уренгоя в Тюмень, традиционно прочитал наш ямальский журнал „Ямальский меридиан“ — всегда его читаю в полете, часто встречаю там хорошие, интересные статьи. Но тут натыкаюсь среди рекомендаций для чтения в нашем свежем журнале на совет — „для вдохновения“ прочитать книгу бывшей первой леди США. Которая прямо сейчас, вместе со своим супругом, открыто выступает против нашей страны, враждебно высказывается в отношении руководства России», — рассуждает Вершинин.

По словам депутата, для рекомендации в журнале было бы уместнее предложить авторов из российской классической литературы, а не книгу жены экс-президента США Мишель Обамы. Депутат считает, что это непатриотично со стороны редакции предлагать читать тех, кто открыто выступает агрессором по отношению к России.

«Почему не рекомендовать прочитать нашу русскую классическую литературу вместо того, чтобы знакомиться с биографией женщины, главным достижением которой стало замужество за американским президентом? По крайней мере не рекомендовать землякам „вдохновляться“ людьми, открыто выступающими против нашей страны», — подчеркнул депутат.

Агентство направило запрос в медиахолдинг «Ямал-Медиа» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступало.

Резкие высказывания западных политиков в том числе и жены экс-президента США Мишель Обамы связаны с началом проведения РФ вынужденной спецоперации на Украине. Глава государства объявил о ней утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Кроме того, российские военные с уважением относятся к гражданам другой страны и не причиняют им вреда.

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