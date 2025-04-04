В ЯНАО более 50 строительных объектов сдадут в 2025 году. Фото

Команда «СтроимЯмал» посетила 50 строительных объектов в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда «Ямалстроя» посетила строящиеся объекты
Команда «Ямалстроя» посетила строящиеся объекты Фото:

В ЯНАО более 50 строительных объектов — жилые дома и соцобъекты, будут сданы в 2025 году. Департамент строительства округа посетил города Ямала и проверили готовность объектов, об итогах поездки сообщили в социальных сетях.

«На этой неделе команда „СтроимЯмал“ отправилась в большую рабочую поездку по восточной части округа от Надыма до Ноябрьска. Маршрут насыщенный: более 50 объектов — жилые дома и соцобъекты, которые планируется сдать в 2025 году», — сообщили в telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

В состав рабочей делегации вошли представитель Госстройнадзора региона, Фонда жилищного строительства, Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

«Где-то стройка идет уверенно с опережением графика — и это радует. Где-то, наоборот, приходится включаться глубже: подмечать „слабые“ места, давать рекомендации и настраивать команды на нужный ритм», — отметили в депстрое.

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В ЯНАО более 50 строительных объектов — жилые дома и соцобъекты, будут сданы в 2025 году. Департамент строительства округа посетил города Ямала и проверили готовность объектов, об итогах поездки сообщили в социальных сетях. «На этой неделе команда „СтроимЯмал“ отправилась в большую рабочую поездку по восточной части округа от Надыма до Ноябрьска. Маршрут насыщенный: более 50 объектов — жилые дома и соцобъекты, которые планируется сдать в 2025 году», — сообщили в telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. В состав рабочей делегации вошли представитель Госстройнадзора региона, Фонда жилищного строительства, Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО. «Где-то стройка идет уверенно с опережением графика — и это радует. Где-то, наоборот, приходится включаться глубже: подмечать „слабые“ места, давать рекомендации и настраивать команды на нужный ритм», — отметили в депстрое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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