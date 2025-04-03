03 апреля 2025

Многодетный отец из ЯНАО добился отпуска на работе в ИК «Полярный волк» только через суд

Начальник ИК-3 в Лабытнанги отказал многодетному отцу в отпуске
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ИК-3 с трудом добился отпуска
Сотрудник ИК-3 с трудом добился отпуска Фото:

Многодетный отец и сотрудник ИК-3 в Лабытнанги (ЯНАО) не мог добиться от работодателя отпуска в удобное время. Руководство исправительной колонии выдало мужчине право на отпуск только после вмешательства прокуратуры.

«Восстановлены трудовые права работника — многодетного отца. Прокуратура Лабытнанги по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ФКУ „ИК-3 УФСИН России по ЯНАО“, — сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Отец троих несовершеннолетних детей работает в колонии начальником отдела по воспитательной работе с осужденными. Он неоднократно обращался к руководству с заявлениями о предоставлении отпуска в удобное время, но они игнорировались.

Прокурор Лабытнанги начальнику колонии внес представление на исправление нарушений. Суд также взыскал с работодателя в пользу многодетного отца компенсацию морального вреда на 30 000 рублей.

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Многодетный отец и сотрудник ИК-3 в Лабытнанги (ЯНАО) не мог добиться от работодателя отпуска в удобное время. Руководство исправительной колонии выдало мужчине право на отпуск только после вмешательства прокуратуры. «Восстановлены трудовые права работника — многодетного отца. Прокуратура Лабытнанги по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ФКУ „ИК-3 УФСИН России по ЯНАО“, — сообщили в прокуратуре ЯНАО. Отец троих несовершеннолетних детей работает в колонии начальником отдела по воспитательной работе с осужденными. Он неоднократно обращался к руководству с заявлениями о предоставлении отпуска в удобное время, но они игнорировались. Прокурор Лабытнанги начальнику колонии внес представление на исправление нарушений. Суд также взыскал с работодателя в пользу многодетного отца компенсацию морального вреда на 30 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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