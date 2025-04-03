Многодетный отец из ЯНАО добился отпуска на работе в ИК «Полярный волк» только через суд

Многодетный отец и сотрудник ИК-3 в Лабытнанги (ЯНАО) не мог добиться от работодателя отпуска в удобное время. Руководство исправительной колонии выдало мужчине право на отпуск только после вмешательства прокуратуры.
«Восстановлены трудовые права работника — многодетного отца. Прокуратура Лабытнанги по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ФКУ „ИК-3 УФСИН России по ЯНАО“, — сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Отец троих несовершеннолетних детей работает в колонии начальником отдела по воспитательной работе с осужденными. Он неоднократно обращался к руководству с заявлениями о предоставлении отпуска в удобное время, но они игнорировались.
Прокурор Лабытнанги начальнику колонии внес представление на исправление нарушений. Суд также взыскал с работодателя в пользу многодетного отца компенсацию морального вреда на 30 000 рублей.
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