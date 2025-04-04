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21:46
Города будущего — утопия или реальность: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
21:45
Челябинский «Трактор» победил после невероятного камбэка в плей-офф КХЛ
21:41
МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением из-за ухудшения погоды
«Нужны реформы, и ветераны потянут целые отрасли»: депутат-штурмовик — об СВО и жизни после нее
21:32
ЦБ приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 рублей
2
21:21
В Петербурге депутаты обсудили создание единой системы по отслеживанию мигрантов
21:19
Прилепин выругался после слов Рубио о Путине
1
Нелегальные мигранты захватывают подвалы и чердаки жилых домов
21:15
Мэрское собеседование, новый онколог, опасный сезон: главное в Кургане 4 апреля
21:05
В Германии запретили пускать представителей РФ на мероприятия к 80-летию Победы
1
21:05
Лукашенко запретил чиновникам тратить деньги из госбюджета на любовниц
3
Свердловские слухи: министр «сбежал» в ДНР
20:57
Свердловчанина объявили в розыск за убийство женщины, чью ногу нашли в сугробе. Фото
20:56
Почти половина стран-участниц СПЧ ООН не поддержала мандат комиссии по Украине
20:52
Под Тюменью простились с бойцом СВО, прослужившим меньше месяца. Фото
2
То снег, то дождь: где провести выходные, чтобы почувствовать весну. Инфографика
20:50
На Украине заподозрили Зеленского в попытке изменить конституцию ради мира с РФ
20:50
В ЯНАО вспыхнула автоцистерна, а в мэрии Салехарда сменился замглавы по строительству: события дня
20:49
Жительница Гремячинска в Пермском крае обвинила больницу в отсутствии лекарств
ЦБ сохранил ключевую ставку, а банки снижают проценты по вкладам: где выгоднее хранить деньги
20:45
В Челябинске закрылся популярный бар, который пытались продать
20:39
Дочь Трампа позвали в Екатеринбург. Видео
2
20:38
Силовики задержали владельца одного из крупнейших производств масла в РФ Фосмана
У России и Казахстана появится свой дешевый интернет
20:28
Шесть мужей и трагическая судьба «советской Брижит Бардо»: чем запомнилась Наталья Кустинская
20:27
В Германии хотят ввести всеобщую воинскую повинность для сдерживания РФ
2
20:22
Депутат думы ХМАО сделал заявление о приговоре суда из-за наличия у него ВНЖ Италии
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
20:22
Губернатор Шумков поручил повысить качество медицинской помощи
2
20:12
Осужденный за взятки таможенник заявил, что собирал деньги на СВО
3
20:07
Что известно о покинувшем мэрию Салехарда заммэра Куруче
Слухи ХМАО: депутат мстит вице-губернатору
20:00
В свердловском поселке 14-летнюю девочку придавило бревном. Видео
19:53
Двое свердловчан украли сына бывшей жены друга и отправили в Австралию к отцу. Видео
1
19:47
«VK видео» обошел по популярности YouTube
4
Пермские слухи: силовиков атакуют мертвецы
19:45
Пермские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам
19:45
Первый вице-премьер Мантуров в Миассе осмотрел полуторамиллионный грузовик. Фото
19:45
В ХМАО за бесценок продают вахтовый городок на нефтяном месторождении
Курганские слухи: хирург готовится к СИЗО
19:42
В ХМАО во время лыжного марафона будут работать бесплатные автобусы
19:40
ВСУ разрушили мост в Брянской области
19:36
Моор нашел способ поддержать участковых
Путин создал сеть особых форпостов в новых регионах
19:33
Диетолог рассказала, какой продукт спасет суставы, кожу и волосы
19:30
В ЯНАО более 50 строительных объектов сдадут в 2025 году. Фото
19:27
Очередной рейд проходит в Апраксином дворе Петербурга
Слухи ЯНАО: округ меняет сенаторов
19:27
На Украине выпустили школьный учебник, где восхваляются «заслуги» Зеленского
19:17
Экс-посол США заявил, что для Трампа отношения с Путиным важнее Киева и ЕС
19:15
Некоторые ямальские медики получат выплаты на стильную одежду
2
Россия готовится к отключению Starlink над Украиной: как технологии Маска попали в руки бойцов ВСУ
19:13
Кинокритика Барабаш признали иноагентом
19:05
Курганский онкодиспансер возглавит хирург-онколог из Салехарда. Фото
2
19:05
Где в Тюмени дешевле всего купить участок под дачу
Высокой ключевой ставке приходит конец
19:01
Президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС
7
19:00
«Лента.ру»: для мастеров красоты запустили новый инструмент для работы с клиентами
19:00
Следователи назвали причины падения ребенка из окна дома в Перми
Автор атаки на экс-губернатора Куйвашева терпит фиаско
19:00
«Уходят миллионы»: Сафронов назвал ежемесячную сумму расходов
1
18:55
Силовики жестко скрутили банду серийных угонщиков из Екатеринбурга. Видео
2
18:54
Прибыль компаний по продаже спецтехники миллиардера из ХМАО за год упала в два раза
Врачи запустили сердце Паши Техника: как рэпер пережил клиническую смерть, что говорят врачи
18:53
Устюгов забрал слова извинения перед Большуновым за скандал на чемпионате
1
18:39
Медик из ЯНАО спасла сотни жизней в Волновахе
18:37
Жители Аляски начали учить русский язык «на случай захвата»
4
Тюменские слухи: в думе завелся кот Леопольд
18:35
Собака забежала в электричку Петербург — Великий Новгород, хозяев ищут. Фото
18:32
В ХМАО ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны
18:31
Сколько денег жители ЯНАО потратят за ремонт своих дачных домов
Челябинские слухи: сжимается кольцо вокруг Дубровского
18:30
В ЯНАО появился уникальный макет райцентра. Фото
18:30
Подозрения во взятке, мошенничестве и насилии: кто из арестованных курганцев просится на свободу
1
18:30
Победителей «Школьной лыжной лиги» в ХМАО наградили уникальными экомедалями
18:25
Конные прогулки, бильярд, караоке: что предлагают и сколько стоит отдых в свердловских лагерях
18:24
Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории
18:24
Продюсер из Кургана Фадеев пообещал поделиться нотами для пения молитвы «Отче наш»
18:23
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на предприятии в Березниках
18:21
Госсекретарь США высказался о возобновлении прямых рейсов с Россией
1
18:15
Тюменские либерал-демократы делят кресло зампредседателя облдумы Сысоева. Инсайд
1
18:14
В ЯНАО проверяют школу-интернат, у которой отсутствует крыша. Фото
18:11
В центре Перми продается стоматологическая клиника по цене квартиры
18:10
Экс-сотруднику МО Чекмазову вынесли приговор по делу о взятках
1
18:07
В Челябинской области из-за резкого повышения воды усилен контроль за дамбами
18:06
Пермским рыбакам напомнили о запретах в нерестовый период
18:06
В Тюмени родственникам погибших героев СВО вручили государственные награды
18:00
Какой рис выбрать: дикий, бурый или белый — мнение диетолога
3
17:58
В Екатеринбурге по космическим ценам продают картошку: где найти дешевле. Инфографика
6
17:58
В Салехарде прошла церемония вручения орденов Мужества. Фото
17:57
Названа медианная цена вторичной челябинской квартиры, покупаемой без ипотеки
17:57
Трагедия на озере Дубровное: два курганских рыбака провалились под лед и погибли
17:50
Пожарные предотвратили взрыв газа в ЯНАО. Видео
17:50
В Москве поезд сошел с рельсов, есть жертвы и пострадавшие
1
17:50
Гошу Крокодила отправили в колонию за расстрел конкурентов в сауне
17:47
Мэр Челябинска Лошкин поручил отремонтировать целиком улицу Линейную. Фото
17:45
В Перми второй за неделю случай падения ребенка из окна дома
17:43
Более 60 млн рублей потратят на тренажеры для «Северного характера» в ЯНАО
17:43
«Роснефть» столкнулась с новой волной исков по рекультивации лесов на Ямале
17:42
Курганский вуз объявил конкурс на название нового бассейна
1
17:40
Москва побила температурный рекорд года накануне похолодания
17:39
Челябинцы готовы вложить в ремонт жилья не более 100 тысяч рублей
17:37
В Тюмени пройдет прощание с членом КПРФ, который погиб на СВО
17:36
Тюменскую пару влюбленных обвинили в терроризме
17:34
В Нижневартовске педагоги жалуются на поведение директора учебного центра
17:31
Петербургский суд оштрафовал пилота и владельца самолета за опасную авиапрогулку
17:31
На старейшем заводе Урала почти каждый десятый сотрудник продвинулся по карьере за год
17:31
Губернатор Шумков показал новый индустриальный парк. Фото
17:31
На Пермском тракте легковушка снесла «Газель», погибла пассажирка. Фото
17:27
Первый челябинский ветеран СВО пошел на выборы в заксобрание региона. Фото
17:27
Рубио раскрыл, какой сигнал послал через Дмитриева в Москву
17:21
В Новом Уренгое запретили купаться во всех водоемах
1
17:20
Курганцам запретили нанимать мигрантов в такси, гостиницы, школы. Список
4
17:20
«У нас лопнет терпение»: Нидерланды призвали надавить на Россию
9
17:17
Петербургский депутат предложил запретить семьям чиновников учиться за границей
3
17:15
С субботы в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах
1
17:14
В Челябинске построят храм в честь врачей-героев
17:12
Певица Снежана Хороля исполнила песни про ямальцев-первопроходцев. Видео
17:10
В Кургане интересно: жители региона назвали лучшие места отдыха на природе
17:08
Конец второго этапа: как проходили и чем закончились собеседования с кандидатами в мэры Кургана
1
17:06
«Родила не человека»: психиатр сравнила детей-аутистов с обезьянами и собаками
7
17:02
Задержанного главреда «Вечерних ведомостей» отстранили от выборов в Екатеринбурге
16:59
На заводах в Березниках появилось электричество после пожара
16:57
Почему критики разнесли «Minecraft в кино»: кубический мир вышел на экраны
16:57
Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детским садом в Ленинском районе
16:57
Где в Екатеринбурге продают самые дешевые яйца к Пасхе. Инфографика
16:55
Дочь Трампа восхитилась корпоративом «Сима-ленда» в своих соцсетях. Видео
2
16:47
Мигрантов в Кургане обяжут писать профессию при оформлении патента
1
16:46
Мошенники создали фейковую платежную систему
16:45
Названо число бойцов ВСУ пропавших без вести в Курской области
16:40
Так не надо делать: как работать замглавы в Курганской области и не попасть под статью
3
16:39
Под Тюменью на полгода перекроют выезд на трассу
16:37
«Он наговорил»: криминальный авторитет Гасанов обвинил в своем аресте бывшего чекиста
16:35
Самых дорогих щенков в ХМАО продают за 200 тысяч рублей. Фото
16:34
В России нашли особую версию The Sims с Shaman и Мизулиной
1
16:34
В мэрии Салехарда сменился замглавы по строительству. Инсайд
1
16:32
Силовики раскрыли подробности задержания главного инженера «Гортранса» в Екатеринбурге
1
16:30
В ХМАО мошенники обещают жителям за деньги устроить на работу в «Сургутнефтегаз»
16:29
Курган богат талантами: баскетбольная команда стала призером челябинских соревнований. Фото
16:21
Минздрав РФ наградил врача и медсестру из Ноябрьска. Фото
16:21
Стала известна загрузка первого рейса из Перми в Минск
16:17
Алаудинов сообщил о наступлении ВСУ на Белгородскую область
1
16:15
Столичные любимчики: почему в Курган на 9 Мая пригласили группу «Партизан FM». Видео
16:13
В Кургане ожидается аномально жаркая погода
16:12
МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями
16:07
Мэрия Сургута сделала заявление после ЧП с избиением подростка бандой сверстников
16:07
Свердловский бизнес собрали в депо и настроили на непростой год — в присутствии Паслера. Фото
16:06
Под Екатеринбургом прогремят мощные взрывы
16:04
Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова пойдет на благо страны
3
16:02
Стала известна стоимость разовой поездки в транспорте Перми с 15 апреля
2
16:02
В Польше назвали опасными украинских мигрантов
15:56
Сын тюменского криминального авторитета попался на пропаганде наркотиков
1
15:53
Жители ХМАО распродают товары популярного шведского бренда по низким ценам. Скрин
1
15:52
Сотни жителей ЯНАО поборотся за губернаторские призы на «Полярной лыжне». Видео
15:51
Осторожный оптимизм в переговорах с США, нюансы прекращения огня с Киевом: главные заявления Дмитрия Пескова
15:50
Суд продлил арест скандальному авторитету Гасанову из Екатеринбурга
1
15:50
Выводили вшей и парили генералов: как тюменский поезд-баня спасал армию в годы Великой Отечественной войны
15:49
Ремонт на сотни миллионов в Кургане: почему улица Дзержинского закрыта для транспорта. Скрин
1
15:43
«Жестко облажалась»: Клава Кока неудачно сменила имидж. Видео
15:42
Партнер Регины Тодоренко по фильму «Любовь с первого взгляда» избил возлюбленную
1
15:41
Вице-премьер России Мантуров прилетел в Челябинск
15:32
Челябинцы готовы потратить 20 тысяч рублей на комплект летних шин
1
15:30
Mash: «Автоваз» сокращает производство из-за провала продаж
6
15:28
«Автоваз» запустил продажи нового внедорожника
4
15:25
Китай ввел ответные пошлины против США
2
15:24
В Кургане перекроют улицу Дзержинского
15:20
В Екатеринбурге задержали главного инженера «Гортранса»
15:19
В ХМАО иностранка сколотила ОПГ для легализации мигрантов
15:18
Минздрав передумал отправлять часто болеющих россиян на врачебную комиссию
1
15:17
Уволенная за утрату доверия экс-директор школы в Чусовом вернулась на работу
15:16
МИД РФ высылает троих дипломатов Молдавии
15:15
Масштабные поставки некачественной еды школам вскрыли в Челябинской области
1
15:09
Православный чум установят на День оленевода в ЯНАО. Фото
15:08
Опыт уникального челябинского тренера поможет в адаптации бойцов СВО
15:07
Какие запреты действуют для рыбаков в Тюменской области
15:05
Суд арестовал начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны
1
15:05
В Кургане красиво: новые спортплощадки построят в этом году
3
15:04
Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР
15:03
В Кремле рассказали, как пошлины Трампа скажутся на России
5
15:03
В Челябинске за прокладку линий метротрама заплатят 14 миллиардов рублей
1
15:02
В НАТО восхитились одним преимуществом Минобороны РФ
15:01
Сам ампутировал себе ногу: что известно о якутском бойце, выжившем после 17 дней в окопе
7
15:00
Песков раскрыл вопрос вступления Украины в НАТО
15:00
Из казачьего хора в соло: чем известен Виктор Сорокин, который выступит в Кургане 9 Мая
3
15:00
Россети и «Делимобиль» выходят на «Авито Услуги»
14:59
Жительница ХМАО выиграла 5 миллионов рублей в лотерею, послушав совет астролога
1
14:59
Пытал старика кухонным ножом: в Магнитогорске рецидивиста будут судить за убийство и разбой
14:57
Тина Канделаки в Перми ищет героев для своего шоу «Умнее всех»
14:56
В Кремле объяснили, кому присвоят статус ветерана боевых действий в Курской области
14:56
Петербурженка заключила три фиктивных брака с мигрантами
1
14:55
В Перми водитель автобуса скончался, находясь на работе
14:55
В Кремле раскрыли, чью сторону занимают в вопросе ядерного оружия Ирана
14:55
Песков рассказал о прерванных контактах с НАТО
1
14:55
В Кремле сообщили о нюансах прекращения огня с Украиной
14:55
Песков — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм
14:55
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих переговорах Путина и Трампа
1
14:51
В РФ хотят наказывать блогеров-десятитысячников, не зарегистрированных в РКН
1
14:46
Пермяк Владимир Селиванов снялся в клипе с Анной Семенович. Видео
14:44
В ХМАО банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством
1
14:44
Компанию, выпускающую в Челябинске троллейбусы, отметили федеральной наградой. Фото
14:42
Представитель Путина заявил, что Трамп оздоравливает экономику России
2
14:41
В Тюменской области организовали переправы в районы, отрезанные паводком
14:40
Названа сумма пожертвований простых россиян на СВО
14:39
Поездов курсирующих между Екатеринбургом и Москвой станет больше
14:37
В Ханты-Мансийске стремительно растет население
14:36
Застройщики массово задерживают выдачу ключей от квартир в Екатеринбурге
14:33
Завершено расследование причин крушения танкеров в Черном море
14:28
Всем россиянам пообещали новую выплату к 80-й годовщине Победы
14:24
В Кургане интересно: в Варгашах заработал кинотеатр под открытым небом
14:23
Lada Granta стала самым популярным автомобилем у россиян
14:22
В ХМАО резко выросли цены на загородную недвижимость
14:22
Цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов впервые за три года
1
14:19
Следователи устанавливают причины возгорания автоцистерны возле Бованенково в ЯНАО
14:19
Градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз
1
14:17
Ювелиры представили самый большой бриллиант в России. Фото
1
14:17
Ректор курганского вуза Дубив показала старый и новый бассейны. Видео
1
14:17
На Васильевском острове в Петербурге завершена модернизация теплосети
14:15
В Кургане снова потеплеет, но будет сильный ветер
14:14
ВСУ шесть раз атаковали энергообъекты РФ за последние сутки
14:13
В китайских цветах в Челябинске обнаружили пузыреногих насекомых с присосками. Фото
14:11
Российская армия уничтожает элитные группы ВСУ в Курской области: карта СВО на 4 апреля
1
14:10
Курганский мэр заявил о сносе десятков заброшенных домов. Список
14:08
Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье
14:08
Петербургский суд арестовал киллера, совершившего убийство в 2011 году
14:06
Под Ноябрьском нашли останки лося
14:06
«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть
14:05
МЧС выпустило предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области
14:02
Челябинские силовики задержали экстремиста
14:00
Пермский депутат подделала диплом об образовании и лишилась мандата
1
14:00
Одни на всех валенки и мерзлые чернила: как жили дети Курганской области в военные годы
1
13:59
Экономике России предрекли нулевой рост
7
13:59
Работник получил травму на производстве в Перми
13:54
В России возмутились из-за качества образования в ведущем вузе
5
13:51
Сотрудница челябинского следкома получила благодарность от Бастрыкина. Фото
1
13:50
Пермский губернатор Махонин побывал в самой крупной школе единоборств на Урале. Фото
1
13:49
Глава курганского округа Скоробогатов вручил госнаграды родителям бойцов. Фото
13:46
Врачи рассказали о ситуации с кишечной инфекцией среди тюменских детей
13:41
У девочки из Сочи застряла губа в машинке для стрижки ногтей
2
13:40
В Петербурге задержан сын рэпера из нулевых, обманувший 90-летнего доцента
13:39
Строительство таунхаусов на Ямале: новые проекты
13:38
На Ямале предприниматели массово распродают дешевые кофейни. Фото
13:33
Правнук Сталина отказался идти на Парад Победы
3
13:32
Летняя жара придет в Челябинскую область в ближайшие выходные
13:27
Мэр Орска после паводка в 2024 году стал пить воду из-под крана
3
13:25
В ЯНАО построят новый сквер с арт-пространством. Скрин
13:24
Mash: у российских спортсменов начали выпадать зубы из-за любви к снюсу
4
13:23
В Перми водитель сбил женщину насмерть и уехал с места аварии
13:21
Под Петербургом неизвестные избили мужчину и выстрелили в него
13:19
Спустя два дня нашли щенка Блюма, которого охранник поезда выгнал на улицу
3
13:18
Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Грузию удвоят
13:13
В Перми к 80-летию Победы восстановили легендарный балет «БлокАда»
1
13:12
В Пермском крае будут судить школьниц, ограбивших пункт выдачи заказов
13:12
Постановку в честь Бориса Рыжего везут в Екатеринбург, в ней сыграет звезда
1
13:12
Челябинцам пообещали аномальную жару
1
13:10
Жители ЯНАО заметили подорожание хлеба в магазинах. Фото
13:08
В Казани мать зарезала ножницами своего пятилетнего сына
4
13:07
Тюменец взломал сайт гослотереи, но вместо миллионов получит приговор
2
13:07
Семейная пара создала наркосеть в городах ХМАО. Видео
1
13:04
Свердловский губернатор Паслер почтил память погибших в годы войны. Фото
3
13:04
Курганские и тюменские военные пронесут символ Победы по границам России. Фото
13:02
Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне развода Канье Уэста
12
13:00
Военнослужащий готовил теракт в общежитии курсантов
2
12:57
Данные о дополнительных выплатах детям погибших участников СВО оказались фейком
12:57
Курганский парфюмер откроет сеть магазинов в Перми. Эксклюзив
12:54
В отдаленном районе ЯНАО расселят несколько десятков авариек
12:53
Иномарка на бешеной скорости промчалась по центру Екатеринбурга и влетела в забор. Фото, видео
1
12:49
Ампутировавший себе ногу якутский боец СВО вернулся домой живым
2
12:48
Гренландский циклон принесет в Пермский край похолодание и снегопады
12:48
Воздушный шар с российскими туристами упал в Дубае
4
12:47
Тюменцев предупредили об опасной погоде
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