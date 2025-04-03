Минстрой РФ признал ямальские города благоприятными для жизни

Городскую среду восьми ямальских городов признали благоприятной для жизни. Итоги качества подвели за 2024 год, сообщили в правительстве ЯНАО.
«Индекс качества городской среды за 2024 год рассчитывается Министерством строительства и ЖКХ РФ. По итогам благоприятной признана городская среда во всех восьми ямальских городах», — сообщили на сайте окружного правительства.
Качество городской среды формируется по 36 критериям: безопасность, благоустройство, инфраструктура, экология и многие другие. Максимальный балл качества — 360, статус «благоприятный для жизни» город получает, если наберет хотя бы половину этой суммы. По данным правительства, на Ямале наибольшее количество баллов набрали Надым, Салехард и Тарко-Сале, у них 261, 256 и 248 баллов соответственно.
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