03 апреля 2025

Минстрой РФ признал ямальские города благоприятными для жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские города — благоприятные для жизни
Ямальские города — благоприятные для жизни Фото:

Городскую среду восьми ямальских городов признали благоприятной для жизни. Итоги качества подвели за 2024 год, сообщили в правительстве ЯНАО.

«Индекс качества городской среды за 2024 год рассчитывается Министерством строительства и ЖКХ РФ. По итогам благоприятной признана городская среда во всех восьми ямальских городах», — сообщили на сайте окружного правительства.

Качество городской среды формируется по 36 критериям: безопасность, благоустройство, инфраструктура, экология и многие другие. Максимальный балл качества — 360, статус «благоприятный для жизни» город получает, если наберет хотя бы половину этой суммы. По данным правительства, на Ямале наибольшее количество баллов набрали Надым, Салехард и Тарко-Сале, у них 261, 256 и 248 баллов соответственно.

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Городскую среду восьми ямальских городов признали благоприятной для жизни. Итоги качества подвели за 2024 год, сообщили в правительстве ЯНАО. «Индекс качества городской среды за 2024 год рассчитывается Министерством строительства и ЖКХ РФ. По итогам благоприятной признана городская среда во всех восьми ямальских городах», — сообщили на сайте окружного правительства. Качество городской среды формируется по 36 критериям: безопасность, благоустройство, инфраструктура, экология и многие другие. Максимальный балл качества — 360, статус «благоприятный для жизни» город получает, если наберет хотя бы половину этой суммы. По данным правительства, на Ямале наибольшее количество баллов набрали Надым, Салехард и Тарко-Сале, у них 261, 256 и 248 баллов соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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