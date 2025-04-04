«Уходят миллионы»: Сафронов назвал ежемесячную сумму расходов

Никас Сафронов — один из самых востребованных художников России. Живописец не скрывает: у него не только солидные доходы, но и внушительные расходы. Никас не скрывает: уходят миллионы. Об этом Сафронов рассказал в интервью URA.RU.
Я никогда не подсчитывал свои доходы и расходы, — говорит Никас. — В основном все, приходит, трачу. Конечно, у меня имеется определенная подушка безопасности, но я ее создал давно. В последнее время мне приходится оттуда что-то забирать, так как времена непростые и жизнь сегодня дорогая. Ну и для чего много копить? Нужно жить в моменте. Я продолжаю работать и зарабатывать: мои картины пользуются спросом в мире. У меня есть большие планы по проведению европейских выставов. Это тоже, надеюсь, станет, частью движения по возвращению русского искусства в Европу. Уже есть какие-то подвижки в этом направлении — эта тема обсуждалась на моей встрече с папой римским в феврале этого года. И он благословил меня на проведение выставок в Европе. Вместе с Софи Лорен готовим экспозицию в Швейцарии. В планах также Ближний Восток.
Расходы у меня большие, — продолжает Сафронов. — У меня три брата, сестра — их поддерживаю, ежемесячно перечисляю деньги на жизнь, покупаю им одежду и лекарства. Дети выросли, они уже не нуждаются в моей постоянной помощи. Но время от времени приходится помогать и им. Плюс у меня есть мои сотрудники, которым нужно платить заработную плату. Немаленькие коммунальные расходы: у меня большая квартира в центре города и еще я полностью оплачиваю жилищно-коммунальные расходы своим братьям. Но точную сумму не знаю: платежками за коммуналку занимается моя помощница.
Много средств отдаю на благотворительность, — говорит Никас. — Выплачиваю повышенные стипендии талантливым студентам Ростовского художественного училища, где я когда-то учился, и Ульяновского университета, где преподаю. Поддерживаю школу, которая носит мое имя. Раньше часто отправлял деньги тем, кто ко мне обращался за помощью. Сейчас перестал, потому что очень много мошенников. Сотрудничаю с проверенными благотворительными фондами: они сами распределяют. Недавно был на благотворительной акции, которую проводила жена итальянского консула в России. Они собирали деньги в поддержку нуждающихся детей из России. Передал миллион рублей.
В среднем я трачу в месяц от трех и более миллионов рублей, — продолжает Никас. — Для простого человека, конечно, сумма огромная. Для меня это — постоянные траты. Иногда они бывают больше, но меньше практически никогда. На себя я трачу немного. В известных брендах не хожу, в дорогих ресторанах не питаюсь. Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка. И вообще для меня самое большое счастье в этом мире — быть нужным кому-то. Конечно, я не могу помочь всем — я всего лишь художник и зарабатываю только искусством.
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