04 апреля 2025

В США раскрыли, когда снимут санкции с РФ

Европа не готова к снятию санкций с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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От отмены санкций стороны только выиграют
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью «Известиям» заявил, что США и Россия потенциально могли бы восстановить часть экономических отношений, что принесло бы значительную выгоду обеим сторонам. Однако, по его мнению, Европа, чья политика остается «враждебной и запутанной», может стать основным препятствием для этого процесса.

«Именно европейские страны больше всего выиграли бы от отмены санкций, получив возможность возобновить нормальную торговлю, инвестиционные проекты и развитие инфраструктуры. Однако, восстановление отношений, скорее всего, начнется на двустороннем треке России и США. „Возможно, некоторые европейские лидеры очнутся и спросят: „Почему США получают все выгоды от торговли с Россией? Мы тоже должны участвовать““, — предположил Сакс.

При этом он критически оценил способность Европы осознавать свои экономические интересы, поставив ее на второе место после Украины по уровню «неадекватности» в этом вопросе. США же, по его словам, готовы действовать прагматично и снять санкции, если это будет выгодно, тогда как позиция ЕС остается неопределенной.

Джеффри Сакс — влиятельный американский экономист, советник правительств Польши и СССР в период перехода к рыночной экономике. Бывший специальный советник Генерального секретаря ООН, профессор Колумбийского и Гарвардского университетов. На днях ряд депутатов Европарламента выдвинул его кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого.

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Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью «Известиям» заявил, что США и Россия потенциально могли бы восстановить часть экономических отношений, что принесло бы значительную выгоду обеим сторонам. Однако, по его мнению, Европа, чья политика остается «враждебной и запутанной», может стать основным препятствием для этого процесса. «Именно европейские страны больше всего выиграли бы от отмены санкций, получив возможность возобновить нормальную торговлю, инвестиционные проекты и развитие инфраструктуры. Однако, восстановление отношений, скорее всего, начнется на двустороннем треке России и США. „Возможно, некоторые европейские лидеры очнутся и спросят: „Почему США получают все выгоды от торговли с Россией? Мы тоже должны участвовать““, — предположил Сакс. При этом он критически оценил способность Европы осознавать свои экономические интересы, поставив ее на второе место после Украины по уровню «неадекватности» в этом вопросе. США же, по его словам, готовы действовать прагматично и снять санкции, если это будет выгодно, тогда как позиция ЕС остается неопределенной. Джеффри Сакс — влиятельный американский экономист, советник правительств Польши и СССР в период перехода к рыночной экономике. Бывший специальный советник Генерального секретаря ООН, профессор Колумбийского и Гарвардского университетов. На днях ряд депутатов Европарламента выдвинул его кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого.
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