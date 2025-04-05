Гретцки поздравил Овечкина с повторением мирового рекорда

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Автор рекорда поздравил Овечкина с достижением
Автор рекорда поздравил Овечкина с достижением Фото:

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» из России Александра Овечкина с повторением его мирового рекорда по количеству голов за период НХЛ. Об этом сообщает  американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли. 

«Уэйн Гретцки поздравляет Алекса Овечкина в раздевалке с тем, что Великая восьмерка (прозвище Овечкина, — прим. URA.RU) сравнялась с Великим (прозвище Гретцки, — прим. URA.RU)», — написал Фрэн Серавалли на своей странице в соцсети X. Рекорд Гретцки составляет 894 гола за карьеру.

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Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» из России Александра Овечкина с повторением его мирового рекорда по количеству голов за период НХЛ. Об этом сообщает  американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли.  «Уэйн Гретцки поздравляет Алекса Овечкина в раздевалке с тем, что Великая восьмерка (прозвище Овечкина, — прим. URA.RU) сравнялась с Великим (прозвище Гретцки, — прим. URA.RU)», — написал Фрэн Серавалли на своей странице в соцсети X. Рекорд Гретцки составляет 894 гола за карьеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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