Гретцки поздравил Овечкина с повторением мирового рекорда

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» из России Александра Овечкина с повторением его мирового рекорда по количеству голов за период НХЛ. Об этом сообщает американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли.
«Уэйн Гретцки поздравляет Алекса Овечкина в раздевалке с тем, что Великая восьмерка (прозвище Овечкина, — прим. URA.RU) сравнялась с Великим (прозвище Гретцки, — прим. URA.RU)», — написал Фрэн Серавалли на своей странице в соцсети X. Рекорд Гретцки составляет 894 гола за карьеру.
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