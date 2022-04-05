Тюменские студенты остались без денег во Франции

06 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Французские банки заблокировали счета студентов из Тюмени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменцам, которые учатся в вузах Франции, местные банки заблокировали счета. Об этом URA.RU рассказала студентка Елизавета Филимонова. «По любому вопросу необходимо идти в сам банк, выполнять операции онлайн не разрешают. Уведомления об оплатах приходят только через несколько дней. И вот, когда нам пришла стипендия, не прошло и нескольких часов, как банк снял все деньги. Когда мы начали разбираться, нам сообщили, что у банка нет оснований выдавать нам деньги, и потребовали предъявить официальное подтверждение, что мы в стране по образовательной визе. У студентов из других стран таких проблем не возникало», — рассказала агентству Елизавета Филимонова. Тюменка отметила, что во Франции отношение к российским студентам особо не поменялось после начала спецоперации РФ на Украине. «Иногда, когда разговариваю на русском, ловлю взгляды со стороны, но не более», — рассказала Филимонова. Также девушка сообщила, что власти Франции предоставляют международным студентам бесплатного психолога и финансовую поддержку. Ранее URA.RU писало о том, что страны Запада не поддержали начатую 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Поводом к такому шагу со стороны России стал многолетний геноцид жителей Донбасса. В ответ на действия РФ западные страны ввели против россиян санкции. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение прямой агрессией по отношению к гражданам РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменцам, которые учатся в вузах Франции, местные банки заблокировали счета. Об этом URA.RU рассказала студентка Елизавета Филимонова. «По любому вопросу необходимо идти в сам банк, выполнять операции онлайн не разрешают. Уведомления об оплатах приходят только через несколько дней. И вот, когда нам пришла стипендия, не прошло и нескольких часов, как банк снял все деньги. Когда мы начали разбираться, нам сообщили, что у банка нет оснований выдавать нам деньги, и потребовали предъявить официальное подтверждение, что мы в стране по образовательной визе. У студентов из других стран таких проблем не возникало», — рассказала агентству Елизавета Филимонова. Тюменка отметила, что во Франции отношение к российским студентам особо не поменялось после начала спецоперации РФ на Украине. «Иногда, когда разговариваю на русском, ловлю взгляды со стороны, но не более», — рассказала Филимонова. Также девушка сообщила, что власти Франции предоставляют международным студентам бесплатного психолога и финансовую поддержку. Ранее URA.RU писало о том, что страны Запада не поддержали начатую 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Поводом к такому шагу со стороны России стал многолетний геноцид жителей Донбасса. В ответ на действия РФ западные страны ввели против россиян санкции. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение прямой агрессией по отношению к гражданам РФ.