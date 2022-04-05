05 апреля 2022
04 апреля 2022

Тюменские студенты остались без денег во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие поезда FIFA с болельщиками Перу и Франции. Екатеринбург, флаг франции, болельщики сборной франции
Французские банки заблокировали счета студентов из Тюмени Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменцам, которые учатся в вузах Франции, местные банки заблокировали счета. Об этом URA.RU рассказала студентка Елизавета Филимонова.

«По любому вопросу необходимо идти в сам банк, выполнять операции онлайн не разрешают. Уведомления об оплатах приходят только через несколько дней. И вот, когда нам пришла стипендия, не прошло и нескольких часов, как банк снял все деньги. Когда мы начали разбираться, нам сообщили, что у банка нет оснований выдавать нам деньги, и потребовали предъявить официальное подтверждение, что мы в стране по образовательной визе. У студентов из других стран таких проблем не возникало», — рассказала агентству Елизавета Филимонова.

Тюменка отметила, что во Франции отношение к российским студентам особо не поменялось после начала спецоперации РФ на Украине. «Иногда, когда разговариваю на русском, ловлю взгляды со стороны, но не более», — рассказала Филимонова. Также девушка сообщила, что власти Франции предоставляют международным студентам бесплатного психолога и финансовую поддержку.

Ранее URA.RU писало о том, что страны Запада не поддержали начатую 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Поводом к такому шагу со стороны России стал многолетний геноцид жителей Донбасса. В ответ на действия РФ западные страны ввели против россиян санкции. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение прямой агрессией по отношению к гражданам РФ.

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Тюменцам, которые учатся в вузах Франции, местные банки заблокировали счета. Об этом URA.RU рассказала студентка Елизавета Филимонова. «По любому вопросу необходимо идти в сам банк, выполнять операции онлайн не разрешают. Уведомления об оплатах приходят только через несколько дней. И вот, когда нам пришла стипендия, не прошло и нескольких часов, как банк снял все деньги. Когда мы начали разбираться, нам сообщили, что у банка нет оснований выдавать нам деньги, и потребовали предъявить официальное подтверждение, что мы в стране по образовательной визе. У студентов из других стран таких проблем не возникало», — рассказала агентству Елизавета Филимонова. Тюменка отметила, что во Франции отношение к российским студентам особо не поменялось после начала спецоперации РФ на Украине. «Иногда, когда разговариваю на русском, ловлю взгляды со стороны, но не более», — рассказала Филимонова. Также девушка сообщила, что власти Франции предоставляют международным студентам бесплатного психолога и финансовую поддержку. Ранее URA.RU писало о том, что страны Запада не поддержали начатую 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Поводом к такому шагу со стороны России стал многолетний геноцид жителей Донбасса. В ответ на действия РФ западные страны ввели против россиян санкции. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение прямой агрессией по отношению к гражданам РФ.
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