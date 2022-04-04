Ветеринары из ЯНАО рассказали чем можно заменить западный корм

05 апреля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Домашних питомцев рекомендуется переводить на домашнюю еду взамен дорожающего покупного корма. Как рассказали URA.RU в ветеринарной клинике «Ласка» в Новом Уренгое (ЯНАО), по началу необходимо приучать животное к новой диете, а именно делать прикорм, иначе может быть расстройство пищеварения. «Питомцев можно перевести на домашнюю еду и полностью заменить тем самым покупной корм. Но поначалу надо понемногу приучать, делать прикорм, иначе может быть расстройство пищеварения. Кормить только сырым мясом, добавляя туда различные овощи», — сообщили ветеринары. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в два раза подорожал корм для питомцев. Самые популярные корма для кошек и собак «Royal Canin», «Grandorf» и «Royal» подорожали, примерно на 150-200 рублей, поскольку производится в России. А вот бельгийский «Grandorf» подорожал наполовину до 10 тысяч рублей. Ветеринары также рекомендуют перевести питомцев не нуждающихся в диете на отечественные аналоги. Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, направил запрос в Генпрокуратуру РФ, которая начала проверку магазинов торговцев-спекулянотов, которые подняли цены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».