По запросу Владимира Бурматова Генпрокуратура РФ начала проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов опубликовал ответ Генпрокуратуры России, куда он ранее направил запрос с просьбой наказать спекулянтов, взвинтивших цены на корма для животных. В надзорном ведомстве заявили о начале проверки по поучению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Товарищи спекулянты! Ничего личного. „Заработали“, пора и ответить», — написал в Бурматов telegram-канале, приложив скрин ответа прокуратуры.

В генпрокуратуре РФ заявили, что запрос депутата о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарных препаратов принят к производству. Ведомство организовывало проверку, о результатах которой Бурматова уведомят позже.

Ранее Бурматов показал, как готовить дома сухой собачий корм. Согласно рецепту, надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку и добавить витаминов, затем смесь следует подсушить в духовке.

Цены на товары и продукты в России изменились на фоне экономических санкций против РФ. Запад усилил давление на экономику страны с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.

Запрос депутата на рост цен на корма для домашних животных принят к производству telegram-канале Владимира Бурматова