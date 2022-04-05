Российский рынок покинули многие зарубежные компании, но в Екатеринбурге остались филиалы, не зависящие от приостановки поставок — аутлеты и дисконты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на временную приостановку поставок в Россию со стороны зарубежных брендов, в Екатеринбурге продолжают работать магазины, распродающие старые коллекции фирменных вещей — аутлеты. Кроме них в городе также можно найти различные ритейл-сети, склады которых переполнены брендовыми вещами. Редакция URA.RU составила карту аутлетов в Екатеринбурге.

Одна из самых больших сетей, собирающих бренды в одном месте, — сеть гипермаркетов спортивной одежды «Спортмастер». Магазины расположены в 8 торговых центрах города и предлагают практичную одежду для бега, туризма или горнолыжного спорта. К таким же относятся и европейские магазины Decathlon, которые обещали закрыться. Тем не менее, магазины в Екатеринбурге все еще функционируют, а на сайте сообщают, что закрытие только лишь в планах.

Еще один спортивный мультибрендовый магазин — Ray. Этот бренд из Екатеринбурга производит спортивную одежду и аксессуары. Кроме того в фирменных магазинах в ТЦ «Кит» и Sila Voli в ассортименте есть одежда от зарубежных компаний.

Чтобы приобрести футболки, бейсболки, носки или кроссовки от Nike, Reebok, Adidas или Vans, можно зайти в один из филиалов Street Beat. Они располагаются в таких ТЦ, как «Гринвич», «Мега» и Veer Mall.

Более повседневные бренды можно застать в «Стокманне» в «Гринвиче», а также в ТЦ Brand Stories Outlet в микрорайоне Солнечный. Там все еще можно купить джинсы от Levi’s, а также пройтись по старым коллекциям от Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

За итальянской одеждой — в Milano Moda. Один из филиалов находится на улице Радищева, прямо за Decathlon, второй — в ТРЦ «Гринвич».

Магазин Lady & Gentleman City продает одежду от Armani, Hugo, Boss и иных брендов. Недавно этот магазин попал в подборку работающих магазинов брендов в Екатеринбурге, которые покинули российский рынок.

Зарубежные компании начали покидать российский рынок в рамках санкций в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Среди тех, кто временно приостановил работу в России числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo, Nike, Adidas, а также Puma. В некоторых российских городах также закрылись филиалы Mango и магазины компании LPP Group (в нее входят Mohito, Cropp, House, Sinsay и Reserved).

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