Торговые сети в Кургане проверят на необоснованное повышение цен

В курганских торговых сетях будут мониторить цены Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Губернатор Вадим Шумков встретился с представителями федеральных и региональных продуктовых сетей Курганской области. Глава региона напомнил коммерсантам о необходимости сдерживания цен на товары первой необходимости. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Президентом РФ перед главами регионов поставлена задача проводить мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, а также следить за их наличием в магазинах. Соответствующая работа выстроена с надзорными органами, которые в праве проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности», — пишет пресс-служба губернатора.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Со стороны торговых сетей участие приняли представители магазинов «Метрополис», «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Лента», «Светофор» и «Доброцен». Обсудили вопросы наценки на товары первой необходимости в Кургане и области.

Правительством страны установлен продуктовый список из 24 наименований товаров. На часть социально-значимых продуктов из данного списка с марта можно поднимать цены не более 5% от закупочных цен. Также сети получат от правительства региона дополнительный список товаров, на которые местные власти предлагают не повышать цены, поскольку они также являются значимыми для курганцев.

URA.RU писало, что в конце марта десятки курганцев пожаловались в региональное антимонопольное управление на цены в магазинах. В УФАС работает телефон горячей линии.

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