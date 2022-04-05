05 апреля 2022

Стало известно, как убили тюменского героя, погибшего на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, солдаты, смерть, армия, гроб
Погибшего военного похоронили в родном селе (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сагындык Кудайбергенов из Ишимского района, 28 февраля погибший в ходе спецоперации на Украине, был убит в результате взрыва. О подробностях смерти брата рассказала его сестра.

«Я звонила мальчику, который в госпитале до сих пор находится. Он был с Сагындыком. Он рассказал, что они ехали на машинах, был выстрел от противника в воздух. Они вышли из машины, Сагындыку дали пулемет. После этого прямо возле них случился взрыв», — приводит слова сестры погибшего Айсулу Исаковой телеканал «Тюменское время».

По данным журналистов 22-летний Кудайбергенов и еще один погибший контрактник из Ишимского района — Антон Лукошков, посмертно были приставлены к государственным наградам. Им присвоены Ордены Мужества.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине проводится РФ с 24 февраля. С российской стороны в ней участвуют военные, служащие по контракту. Их главная цель — оказание помощи жителям Донбасса, многие годы страдающим от геноцида. Россияне наносят удары по вооружению и военным объектам ВСУ, атакуют нацбаты. В приоритете — исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Сагындык Кудайбергенов из Ишимского района, 28 февраля погибший в ходе спецоперации на Украине, был убит в результате взрыва. О подробностях смерти брата рассказала его сестра. «Я звонила мальчику, который в госпитале до сих пор находится. Он был с Сагындыком. Он рассказал, что они ехали на машинах, был выстрел от противника в воздух. Они вышли из машины, Сагындыку дали пулемет. После этого прямо возле них случился взрыв», — приводит слова сестры погибшего Айсулу Исаковой телеканал «Тюменское время». По данным журналистов 22-летний Кудайбергенов и еще один погибший контрактник из Ишимского района — Антон Лукошков, посмертно были приставлены к государственным наградам. Им присвоены Ордены Мужества. Спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине проводится РФ с 24 февраля. С российской стороны в ней участвуют военные, служащие по контракту. Их главная цель — оказание помощи жителям Донбасса, многие годы страдающим от геноцида. Россияне наносят удары по вооружению и военным объектам ВСУ, атакуют нацбаты. В приоритете — исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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