Жителям ЯНАО упростят получение выплат на переселение

Муниципалитеты будут вести учет и формировать списки граждан, получающих соцвыплату на жилье в Тюменской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Органы местного самоуправления ЯНАО получат новые полномочия по предоставлению социальных выплат на жилье в Тюменской области. Об этом сообщается на сайте окружного законодательного собрания.

«Наделить органы местного самоуправления муниципального района, муниципальных и городских округов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями… по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из автономного округа в Тюменскую область», — говорится на сайте. Документ должен подписать губернатор Дмитрий Артюхов.

Данные полномочия включают в себя ведение учета и формирование списков граждан, имеющих право или претендующих на получение соцвыплат на приобретение жилья в Тюменской области. Муниципалитеты будут информировать о включении в сводный список граждан, которые претендуют на соцвыплаты в планируемом году, и о предоставлении необходимых документов. Также в распоряжении у органов местного самоуправления появятся специально выделенные средства из бюджета Тюменской области.

До этого муниципалитеты отдельными государственными полномочиями по реализации программы «Сотрудничество» не наделялись. По словам законодателей, эти изменения потребуют от правительства ЯНАО финансовых затрат.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили размер соцвыплат для приобретения нового жилья в Тюменской области. Также они добавили важные пункты в программу «Сотрудничество», при которых выплату нельзя использовать для покупки жилья у родственников и бывших супругов.

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