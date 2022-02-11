Власти увеличили соцвыплаты при переезде в Тюмень из ЯНАО

11 февраля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

За квадратный метр в Тюмени будут выплачивать до 71 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО внесли поправки в программу переселения «Сотрудничество», которые повысили размер социальной выплаты для приобретения нового жилья. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, сумма выплаты за 1 кв.м жилья будет увеличена с 48 до 71 тысячи рублей. «Главное изменение значительно повышает размер социальной выплаты для приобретения нового жилья в Тюменской области. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья на территории Тюменской области, применяемая в целях расчета размера социальной выплаты, увеличивается с 48 296 до 71 264 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. При получении социальной выплаты, квартиры в деревянных и аварийных домах, принадлежащие получателю будут переданы в муниципальную собственность. А также при расчете выплаты будет учитываться состав семьи. «Соцвыплата будет предоставляться действительно готовым к переезду в Тюменскую область. Отказывающиеся от получения выплаты, а также граждане, не предоставляющие документы для получения выплаты, будут исключаться из программы», — приводит пресс-служба правительства слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных. Задачу до 2025 года расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья поставил перед правительством округа губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в программе переселения в другие регионы из ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО внесли поправки в программу переселения «Сотрудничество», которые повысили размер социальной выплаты для приобретения нового жилья. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, сумма выплаты за 1 кв.м жилья будет увеличена с 48 до 71 тысячи рублей. «Главное изменение значительно повышает размер социальной выплаты для приобретения нового жилья в Тюменской области. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья на территории Тюменской области, применяемая в целях расчета размера социальной выплаты, увеличивается с 48 296 до 71 264 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. При получении социальной выплаты, квартиры в деревянных и аварийных домах, принадлежащие получателю будут переданы в муниципальную собственность. А также при расчете выплаты будет учитываться состав семьи. «Соцвыплата будет предоставляться действительно готовым к переезду в Тюменскую область. Отказывающиеся от получения выплаты, а также граждане, не предоставляющие документы для получения выплаты, будут исключаться из программы», — приводит пресс-служба правительства слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных. Задачу до 2025 года расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья поставил перед правительством округа губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в программе переселения в другие регионы из ЯНАО.