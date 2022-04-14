В ЯНАО увеличился объем госзакупок

Ямал показал прирост по госзакупкам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Объем госзакупок бюджетных учреждений ЯНАО увеличился по итогам первого квартала 2022 года. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.

«В первом квартале 2022 года объем закупок по 44-ФЗ (заказчики — федеральные и муниципальные бюджетные учреждения) снизился на 48%. Наибольший прирост показал Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 13%)», — пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование ресурса «Контур.Торги».

Также по сравнению с прошлым годом сократились суммы закупок — показатели уменьшились на 47%. Закупки в отраслях фармацевтики и медицинского оборудования стили самыми дорогими — траты в этой сфере увеличились до 287 миллиардов рублей. Сферы науки и исследований, напротив, показали самые низкие показатели по затратам — минус 61%.

Ранее URA.RU сообщало, что сумма коррупционных выплат в госзакупках насчитывает более шести триллионов рублей. Эта сумма составляет треть бюджета всей России.