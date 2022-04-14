В ЯНАО увеличился объем госзакупок

Объем госзакупок бюджетных учреждений ЯНАО увеличился по итогам первого квартала 2022 года. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.
«В первом квартале 2022 года объем закупок по 44-ФЗ (заказчики — федеральные и муниципальные бюджетные учреждения) снизился на 48%. Наибольший прирост показал Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 13%)», — пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование ресурса «Контур.Торги».
Также по сравнению с прошлым годом сократились суммы закупок — показатели уменьшились на 47%. Закупки в отраслях фармацевтики и медицинского оборудования стили самыми дорогими — траты в этой сфере увеличились до 287 миллиардов рублей. Сферы науки и исследований, напротив, показали самые низкие показатели по затратам — минус 61%.
Ранее URA.RU сообщало, что сумма коррупционных выплат в госзакупках насчитывает более шести триллионов рублей. Эта сумма составляет треть бюджета всей России.
Объем госзакупок бюджетных учреждений ЯНАО увеличился по итогам первого квартала 2022 года. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%. «В первом квартале 2022 года объем закупок по 44-ФЗ (заказчики — федеральные и муниципальные бюджетные учреждения) снизился на 48%. Наибольший прирост показал Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 13%)», — пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование ресурса «Контур.Торги». Также по сравнению с прошлым годом сократились суммы закупок — показатели уменьшились на 47%. Закупки в отраслях фармацевтики и медицинского оборудования стили самыми дорогими — траты в этой сфере увеличились до 287 миллиардов рублей. Сферы науки и исследований, напротив, показали самые низкие показатели по затратам — минус 61%. Ранее URA.RU сообщало, что сумма коррупционных выплат в госзакупках насчитывает более шести триллионов рублей. Эта сумма составляет треть бюджета всей России.