Певец Павел Елисеев родом из Лабытнанги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уроженец Лабытнанги (ЯНАО) певец Павел Елисеев рассказал, что своей карьерой обязан ямальскому педагогу по музыке, который не умел петь. Об этом он сообщил на шоу «Музыкальная интуиция» телеканала ТНТ.

«Мой великолепный педагог-баянист Корнеев Николай Эдуардович из моего маленького города Лабытнанги, действительно, не умел петь. Он просто включал мне песню и говорил: „Паша, вот тут немножечко понежнее“. Этот человек меня создал», — рассказал после своего выступления Павел Елисеев.

На шоу Елисеев оказался не единственным ямальцем. «Земляк! Я с Нового Уренгоя», — ответил Павлу участник шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ Артем Муратов.

Ранее URA.RU сообщало, что уроженка Губкинского Валерия Астапова сыграла одну из главных ролей в сериале на ТНТ. Девушка исполнила роль лейтенанта Синицкой в сериале «Девушки с Макаровым».