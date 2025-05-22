Украинские военкомы отправили аутиста на фронт

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Боец ВСУ с аутизмом рассказал, что его отправили насильно в армию
Боец ВСУ с аутизмом рассказал, что его отправили насильно в армию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военкомы отправляют на передовую людей с серьезными заболеваниями, такими как аутизм. Об этом сообщил военнопленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.

«Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии», — сообщил Ростислав Ткаченко в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий также отметил, что в подразделении отсутствовало необходимое медицинское обеспечение и расходные материалы, а бойцов нередко отправляли в самые опасные участки фронта. Кроме того, Ткаченко рассказал, что инструктор в учебном центре советовал военнослужащим при первой возможности сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.

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Украинские военкомы отправляют на передовую людей с серьезными заболеваниями, такими как аутизм. Об этом сообщил военнопленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко. «Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии», — сообщил Ростислав Ткаченко в беседе с РИА Новости. Военнослужащий также отметил, что в подразделении отсутствовало необходимое медицинское обеспечение и расходные материалы, а бойцов нередко отправляли в самые опасные участки фронта. Кроме того, Ткаченко рассказал, что инструктор в учебном центре советовал военнослужащим при первой возможности сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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