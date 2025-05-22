Москву пытался атаковать еще один дрон ВСУ

Силы ПВО сбили еще 27-й дрон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО сбили украинский дрон, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. До этого он сообщал еще о 26 сбитых беспилотниках.
Ранее, 21 мая, на Москву также была осуществлена беспилотная атака. Тогда средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ, пишет 360.ru.
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