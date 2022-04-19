Курганцам вернули скидки и акции на тушенку

Курганский мясокомбинат «Велес» вернул скидки и акции в своих магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский мясокомбинат возвращает скидки и акции на тушенку в своих продуктовых магазинах. Их отменяли из-за нестабильной обстановки курса валют. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил предприниматель и владелец предприятия Дмитрий Ильтяков.

«Как только выровнялась ситуация, все вернулось на место. Обратно вернули скидки на продукцию и акцию „День пенсионера“. Теперь все без изменений, как и было раньше. Нам же предпринимателям что нужно? Стабильность. И мы будем работать», — рассказал Ильтяков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале апреля в сети магазинов «Велес» отказались от скидок и акций из-за санкций. Предприниматель заявлял, что несмотря на повышение цен поставщиками и проблемы с логистикой, прилавки мясной продукции не опустеют. При этом поднимать цены на продукцию пока не планируют.

Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.