В Кургане массово сдают землю в аренду

19 апреля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Власти предлагают взять в аренду 28 земельных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на торги выставили 28 земельных участков, которые можно взять в аренду. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Дата аукциона: 18.05.2022, 20.05.2022. Организатор: департамент имущественных и земельных отношений», — указано на сайте. В эти два дня планируется провести аукционы по 28 земельным участкам, расположенным на территории Кургана. Больше всего стоит годовая аренда участка площадью 15 205 кв. м, расположенного по проспекту Маршала Голикова, 33, — 9 482 000 рублей. Самый дешевый участок из списка можно арендовать за 693 тыс. рублей в год. Участок площадью 666 кв. м находится на бульваре Мира в районе строения №9. Ранее стало известно, что в Кургане власти сдают под коммерческую застройку семь земельных участков. Годовая арендная плата за все эти участки составляет 13,49 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане на торги выставили 28 земельных участков, которые можно взять в аренду. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Дата аукциона: 18.05.2022, 20.05.2022. Организатор: департамент имущественных и земельных отношений», — указано на сайте. В эти два дня планируется провести аукционы по 28 земельным участкам, расположенным на территории Кургана. Больше всего стоит годовая аренда участка площадью 15 205 кв. м, расположенного по проспекту Маршала Голикова, 33, — 9 482 000 рублей. Самый дешевый участок из списка можно арендовать за 693 тыс. рублей в год. Участок площадью 666 кв. м находится на бульваре Мира в районе строения №9. Ранее стало известно, что в Кургане власти сдают под коммерческую застройку семь земельных участков. Годовая арендная плата за все эти участки составляет 13,49 млн рублей.