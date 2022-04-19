Курганцы обвинили заслуженного учителя РФ в травмах ученицы

Родители школьницы хотят наказать учителя за нанесение травмы их дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане родители ученицы добиваются наказания для заслуженного учителя РФ за нанесение их ребенку травм. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи пострадавшей девочки.

«Инцидент произошел 14 марта в здании школы. На перемене три девочки-подростка вышли из класса, педагог их грубо остановила. Она схватила одну из девочек за руку и, вероятно, потащила или сильно дергала, причиняя ребенку боль. Родители девочки обратились в полицию. У подростка сняли побои: ушибы и кровоподтеки на руке. Теперь родители ученицы добиваются административного наказания для педагога за нанесение побоев», — рассказал URA.RU знакомый семьи пострадавшей школьницы.

По словам собеседника, руководство школы сразу встало на защиту педагога. «Так и заявили, что ничего у родителей не получиться, что заслуженного педагога в обиду не дадут», — отметил он. В полиции в возбуждении дела отказали. Мама девочки обратилась с заявлением в прокуратуру. Прокурор, по словам собеседника, жалобу удовлетворил.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU подтвердили, что обращение от родителей девочки по данному факту поступало. «Сотрудниками полиции проведена проверка, в результате которой признаков преступления в действиях педагога не установлено», — сообщили в ведомстве.

В администрации города Кургана, в ведении которой находятся городские школы, сообщили, что по устному обращению мамы к директору школы по данному факту администрация учреждения провела проверку. «Составлены беседы с учителем и детьми. Учащиеся, которые находились рядом в момент разговора учителя с ученицей, факт нанесения телесных повреждений не подтвердили», — отметили в пресс-службе мэрии.

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