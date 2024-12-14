Депутат Бессараб усомнилась в вероятности выплаты 13-й пенсии ко дню рождения

Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта [о введении 13-й пенсии] не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная», — рассказала Бессараб в беседе с Lenta.ru. По ее словам, пенсионный кошелек формируется из взносов, которые работающие граждане вносят на протяжении всего стажа через работодателя и Социальный фонд РФ. Депутат подчеркнула, что этот кошелек рассчитан строго с учетом всех параметров. Государство, отметила она, имеет и другие обязательства для поддержки россиян, а 13-я пенсия внесет дисбаланс.
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