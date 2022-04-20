Моор назвал условие, при котором тюменцам грозит дефицит еды

Спровоцировать дефицит продуктов может только покупательский ажиотаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дефицит продуктов в Тюменской области возможен только на короткое время и при ажиотажном спросе на отдельные товары. Об этом в рамках своей пресс-конференции рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Дефицит возможен только на короткое время, и в случае ажиотажного спроса на какой-то отдельный продукт, как недавно было по сахару. При стабильном спросе дефицита не будет. С полок могут исчезнуть дорогие или импортные товары, но основными продуктами питания мы себя обеспечим», — заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции.

По его словам, потенциал сельского хозяйство и агропромышленного комплекса области высок. В регионе действуют 240 предприятий, производящих продукцию, и еще 255, которые занимаются переработкой.

Как ранее писало URA.RU, на фоне санкций, вводимых в отношении России со стороны Запада из-за спецоперации на Украине, случился кратковременный ажиотажный спрос на ряд товаров. В частности, тюменцы начали скупать сахар и соль. Торговым сетям пришлось вводить ограничение на количество покупок в одни руки.