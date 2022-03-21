В Тюмени сетевой гигант ограничил продажу дешевой соли

В «Магните» не продают больше трех пачек соли в одни руки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В торговой сети «Магнит» соль марки «Илецкая» тюменцам продают в количестве не более трех пачек в одни руки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В „Магните“ на Республики, 146 вывесили объявление, что „Илецкую“ соль продают только по три пачки в одни руки. Покупатели, присутствующие в магазине, сразу стали брать именно по столько», — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в торговой точке.

О дефиците именно этой марки соли сообщают и другие тюменцы. «Сахар раскупили, дошла очередь до соли. В магазинах возле дома не нашли», «Реально. В „Пятерочке“ нет соли, стоит только какая-то дорогая», «Мелкая соль есть, „Илецкую“ всю расхватали», — такие комментарии появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В сети «Магнит» ранее сообщали, что ограничения на тот или иной вид товара магазины вводят самостоятельно. То есть в одной торговой точке запрет может быть, а в другой продажа будет свободной. Так, в марте тюменцы столкнулись с ажиотажным спросом на сахар, но сейчас ситуация стабилизируется.

Повышенный спрос на товары первой необходимости возник на фоне санкций, которые из-за проведения спецоперации на Украине накладывают на Россию страны Запада. По словам их лидеров, ограничения вводятся для удара по экономике РФ в целом, и каждому жителю страны в частности. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как агрессию, с применением не только информационных и политических, но и экономических средств.

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