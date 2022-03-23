Тюменские паникеры скупили гречку, сахар и соль в «Магните»

В тюменском «Магните» закончились сахар, гречка и соль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазинах продуктовой сети «Магнит» в Тюмени раскупили гречку, сахар, а также соль «Илецкую». Об этом URA.RU сообщили на горячей линии супермаркета.

«Сахар выставляется на прилавок через день. Люди очень быстро разбирают. То же самое и с гречкой. Соль „Илецкая“ уже больше недели не завозилась. Сейчас в некоторых магазинах наблюдается отсутствие товаров, но мы делаем все возможное для решения таких ситуаций», — сообщил оператор горячей линии магазина «Магнит».

Прилавки в магазинах, где должны быть соль и сахар пустые. Гречка в наличии на некоторых торговых точках есть. Сотрудники сообщить о том, когда товары будут появляться на прилавках бесперебойно, не могут.

Ранее URA.RU писало о том, что в магазинах торговой сети «Магнит» ввели ограничения на продажу соли «Илецкая». Не более трех пачек в одни руки. Повышенный спрос на товары первой необходимости возник на фоне санкций, которые накладывают на Россию страны Запада из-за проведения спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как проявление прямой агрессии по отношению к гражданам страны.

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