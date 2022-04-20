20 апреля 2022

Тюменцев пригласили посмотреть фильм о Жириновском

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни Фото:
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Умер Владимир Жириновский

В Тюмени 25 апреля пройдет вечер памяти Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. В программе мероприятия значатся чаепитие и просмотр фильма об умершем политике.

«Вечер памяти состоится 25 апреля, в день рождения Владимира Вольфовича, в ДК „Торфяник“ (г. Тюмень, ул. Малышева, д. 26). Начало в 17:00. Мероприятие пройдет в формате встречи друзей, членов партии и сторонников. Будет организован просмотр фильма о Владимире Жириновском, после чего за чашкой чая собравшиеся смогут поделиться воспоминаниями о лидере ЛДПР», — рассказали в партии.

Основатель ЛДПР ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

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В Тюмени 25 апреля пройдет вечер памяти Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. В программе мероприятия значатся чаепитие и просмотр фильма об умершем политике. «Вечер памяти состоится 25 апреля, в день рождения Владимира Вольфовича, в ДК „Торфяник“ (г. Тюмень, ул. Малышева, д. 26). Начало в 17:00. Мероприятие пройдет в формате встречи друзей, членов партии и сторонников. Будет организован просмотр фильма о Владимире Жириновском, после чего за чашкой чая собравшиеся смогут поделиться воспоминаниями о лидере ЛДПР», — рассказали в партии. Основатель ЛДПР ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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