Тюменцев пригласили посмотреть фильм о Жириновском

21 апреля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский В Тюмени 25 апреля пройдет вечер памяти Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. В программе мероприятия значатся чаепитие и просмотр фильма об умершем политике. «Вечер памяти состоится 25 апреля, в день рождения Владимира Вольфовича, в ДК „Торфяник“ (г. Тюмень, ул. Малышева, д. 26). Начало в 17:00. Мероприятие пройдет в формате встречи друзей, членов партии и сторонников. Будет организован просмотр фильма о Владимире Жириновском, после чего за чашкой чая собравшиеся смогут поделиться воспоминаниями о лидере ЛДПР», — рассказали в партии. Основатель ЛДПР ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени 25 апреля пройдет вечер памяти Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. В программе мероприятия значатся чаепитие и просмотр фильма об умершем политике. «Вечер памяти состоится 25 апреля, в день рождения Владимира Вольфовича, в ДК „Торфяник“ (г. Тюмень, ул. Малышева, д. 26). Начало в 17:00. Мероприятие пройдет в формате встречи друзей, членов партии и сторонников. Будет организован просмотр фильма о Владимире Жириновском, после чего за чашкой чая собравшиеся смогут поделиться воспоминаниями о лидере ЛДПР», — рассказали в партии. Основатель ЛДПР ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.