Украина хочет забрать себе замороженные в США активы России

Украина ведет переговоры с США о пользовании российскими деньгами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина и Соединенные Штаты Америки обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов в помощь Киеву. Об этом в эфире телеканала CBS заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы ведем такие переговоры с США и партнерами. Цель — найти решение, как забрать замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — информацию приводит ТАСС.

Сообщатся также, что каждый месяц Украине ежемесячно нужно около 5 миллиардов долларов США финансовой помощи. По информации Шмыгаля, украинские партнеры согласны с этой суммой.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что главная ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь жителям Донбасса, которые в течение восьми лет подвергаются обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Ряд европейских стран, США, Япония и Канада ввели против РФ жесткие санкции. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора. Активы Центробанка России в размере около 300 млрд долларов США также были заморожены на иностранных счетах. В Америке спрогнозировали, что российский рубль после этого «сорвется в свободное падение».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику, и рано или поздно приведут к дефолту в стране. Банкротство России, по ее мнению, это лишь вопрос времени. Однако фактически от своих же санкций пострадали страны Евросоюза. Например, отказ от российского газа глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен назвал катастрофой. А у обычных европейцев резко выросли цены на отопление и газоснабжение.

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