Самый дешевый билет для тюменцев обойдется в 2260 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дешевле всего на первомайские праздники для тюменцев обойдутся билеты в Екатеринбург, Пермь, Ханты-Мансийск, Москву и Магнитогорск. Такие данные представлены в базе Aviasales.

«Дата вылета 1 мая. Самые дешевые прямые направления с вылетом из Тюмени внутри страны: Екатеринбург, Пермь, Ханты-Мансийск, Москва, Магнитогорск», — говорится на сайте Aviasales.

Самым дешевым направлением является Екатеринбург. Билеты на самолет стоят от 2260 рублей, почти столько же сейчас стоит поезд до столицы Свердловской области. Прямой авиаперелет из Тюмени в Пермь будет стоить 3042 рубля, а в Ханты-Мансийск 3365 рублей. Тюменцы, которые захотят первого мая улететь в Москву заплатят за билет от 4549 рублей. Билет на самолет до Магнитогорска обойдется в 5512 рублей.

Для тех, кто планирует в начале мая улететь в Сочи прямой билет будет стоить от 21224 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания Utair планирует прямые рейсы из Тюмени в Башкирию. Тюменцы смогут полететь в данном направлении уже в апреле.