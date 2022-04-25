В Кургане просят оправдать бывшего гаишника, задержанного ФСБ

Курганский областной суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор экс-сотруднику ГИБДД Андрею Сергееву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокаты экс-начальника отделения технадзора городского отдела ГИБДД Кургана Андрея Сергеева, задержанного сотрудниками ФСБ и приговоренного к девяти годам колонии за коррупцию, просят оправдать своего подзащитного. Об этом они заявили в Курганском областном суде, где началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему полицейскому, передает корреспондент URA.RU.

«Полностью поддерживаю доводы апелляционных жалоб. Прошу приговор Курганского городского суда в отношении Сергеева изменить и вынести новое решение — оправдать», — заявила адвокат Елена Артюхова.

В апелляционных жалобах адвокаты отмечали, что уголовное дело изначально возбуждалось незаконно и с нарушением УПК. Часть доказательств, которые учел суд, защитники попросили признать недопустимыми, в том числе записи телефонных переговоров. Сам Сергеев заявил, что в протоколе заседания суда первой инстанции есть несоответствия с тем, что по факту озвучивалось на заседании.

Прокурор Алексей Киселев, в свою очередь, считает, что оснований для смягчения приговора нет. Очередное заседание суда назначено на 18 мая.

Экс-сотрудника ГИБДД задержали в феврале 2020 года. Выявить противоправную деятельность силовика удалось сотрудникам регионального УФСБ и собственной безопасности областного УМВД. В конце января Сергеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным во взятке в 501 тысячу рублей от сотрудника коммерческой организации «за принятие решений о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании подложных документов». Кроме того, Сергеева признали виновным в незаконном получении социальной выплаты на улучшение жилищных условий — ему выплатили около 4,5 млн рублей на приобретение или строительство дома.

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