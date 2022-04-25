Курганца, таскавшего прокурора на тросе, отправят в колонию

26 апреля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Фермера приговорили к 6,5 года колонии за покушение на убийство зампрокурора Далматовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермер из Катайского района Курганской области Аманжол Саутбаев признан виновным в покушении на сотрудника прокуратуры Дмитрия Дедулю. Курганский областной суд 26 апреля оставил в силе приговор, в соответствии с которым Саутбаев отправится в колонию на 6,5 года, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приговор Катайского районного суда оставлен без изменений. Назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в областном суде. Согласно материалам ГАС «Правосудие», Саутбаева обвиняли по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как ранее сообщало URA.RU, ночью 13 октября 2021 года на парковке придорожного кафе «Светлана» между подсудимым и его родственником Дмитрием Дедулей, который занимает должность зампрокурора Далматовского района, произошла ссора. Согласно видеозаписи с камер наблюдения, Саутбаев избил прокурора, накинул ему на шею трос, другой конец троса привязал к автомобилю и протащил таким образом несколько метров по асфальту. Изначально мужчина находился под домашним арестом, но прокуратура обжаловала это решение. В начале ноября Курганский областной суд отменил решение о мере пресечения для Саутбаева и направил дело на новое рассмотрение. Позже Саутбаева заключили под стражу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Фермер из Катайского района Курганской области Аманжол Саутбаев признан виновным в покушении на сотрудника прокуратуры Дмитрия Дедулю. Курганский областной суд 26 апреля оставил в силе приговор, в соответствии с которым Саутбаев отправится в колонию на 6,5 года, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приговор Катайского районного суда оставлен без изменений. Назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в областном суде. Согласно материалам ГАС «Правосудие», Саутбаева обвиняли по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как ранее сообщало URA.RU, ночью 13 октября 2021 года на парковке придорожного кафе «Светлана» между подсудимым и его родственником Дмитрием Дедулей, который занимает должность зампрокурора Далматовского района, произошла ссора. Согласно видеозаписи с камер наблюдения, Саутбаев избил прокурора, накинул ему на шею трос, другой конец троса привязал к автомобилю и протащил таким образом несколько метров по асфальту. Изначально мужчина находился под домашним арестом, но прокуратура обжаловала это решение. В начале ноября Курганский областной суд отменил решение о мере пресечения для Саутбаева и направил дело на новое рассмотрение. Позже Саутбаева заключили под стражу.