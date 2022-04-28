28 апреля 2022

Работник Курганмашзавода спас женщину от хулигана с ножом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Электромонтер Курганмашзавода Иван Гаврилов спас женщину от хулигана с ножом Фото:

Работник Курганмашзавода спас женщину, на которую напал хулиган с ножом. Защищая пострадавшую, электромонтер гальванического участка Иван Гаврилов получил несколько ранений. За мужественный поступок курганский оборонный завод наградил молодого человека благодарственным письмом во время военно-патриотической акции «Весна! Победа! Память!», передает корреспондент URA.RU.

«Я шел с филармонии в сторону рынка. Услышал крики о помощи. Сначала подумал, что кто-то придуривается, а потом увидел, что мужчина избивает женщину. Я подбежал разнимать, у него оказался нож. Сделал мне три пореза на лице. Потом я забрал и выбросил нож, задержал хулигана», — рассказал Гаврилов.

Благодарственное письмо работнику вручил председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор Радионов. «От имени коллектива благодарим вас за мужественный и самоотверженный поступок. Встали на защиту женщины, смело встретили опасность и помогли задержать правонарушителя. Гордимся, что на нашем предприятии трудятся такие отважные люди. Особая благодарность вашим родным, воспитавшим такого сына», — говорится в письме.

Электромонтер гальванического участка Курганмашзавода Иван Гаврилов получил благодарственное письмо от завода за спасение женщины от хулигана с ножом
Фото:
Благодарственное письмо Ивану Гаврилову вручил председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор Радионов
Фото:

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Работник Курганмашзавода спас женщину, на которую напал хулиган с ножом. Защищая пострадавшую, электромонтер гальванического участка Иван Гаврилов получил несколько ранений. За мужественный поступок курганский оборонный завод наградил молодого человека благодарственным письмом во время военно-патриотической акции «Весна! Победа! Память!», передает корреспондент URA.RU. «Я шел с филармонии в сторону рынка. Услышал крики о помощи. Сначала подумал, что кто-то придуривается, а потом увидел, что мужчина избивает женщину. Я подбежал разнимать, у него оказался нож. Сделал мне три пореза на лице. Потом я забрал и выбросил нож, задержал хулигана», — рассказал Гаврилов. Благодарственное письмо работнику вручил председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор Радионов. «От имени коллектива благодарим вас за мужественный и самоотверженный поступок. Встали на защиту женщины, смело встретили опасность и помогли задержать правонарушителя. Гордимся, что на нашем предприятии трудятся такие отважные люди. Особая благодарность вашим родным, воспитавшим такого сына», — говорится в письме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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