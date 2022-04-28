Электромонтер Курганмашзавода Иван Гаврилов спас женщину от хулигана с ножом Фото: Тимур Нуцулханов

Работник Курганмашзавода спас женщину, на которую напал хулиган с ножом. Защищая пострадавшую, электромонтер гальванического участка Иван Гаврилов получил несколько ранений. За мужественный поступок курганский оборонный завод наградил молодого человека благодарственным письмом во время военно-патриотической акции «Весна! Победа! Память!», передает корреспондент URA.RU.

«Я шел с филармонии в сторону рынка. Услышал крики о помощи. Сначала подумал, что кто-то придуривается, а потом увидел, что мужчина избивает женщину. Я подбежал разнимать, у него оказался нож. Сделал мне три пореза на лице. Потом я забрал и выбросил нож, задержал хулигана», — рассказал Гаврилов.

Благодарственное письмо работнику вручил председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор Радионов. «От имени коллектива благодарим вас за мужественный и самоотверженный поступок. Встали на защиту женщины, смело встретили опасность и помогли задержать правонарушителя. Гордимся, что на нашем предприятии трудятся такие отважные люди. Особая благодарность вашим родным, воспитавшим такого сына», — говорится в письме.

Электромонтер гальванического участка Курганмашзавода Иван Гаврилов получил благодарственное письмо от завода за спасение женщины от хулигана с ножом Фото: Тимур Нуцулханов

Благодарственное письмо Ивану Гаврилову вручил председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор Радионов Фото: Тимур Нуцулханов